۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: تنگه هرمز به شدت کنترل می‌شود

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: تا زمانی که آمریکا به محدودیت تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و از مقصد به مبدا ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته با حسن نیت با عبور تعداد محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت‌شده موافقت کرد. ولی متأسفانه آمریکایی ها با بدعهدی های مکرر که در سابقه خود دارند همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره، ادامه می دهند.

به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد.

اعلام می‌دارد تا زمانی که آمریکا به محدودیت تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و از مقصد به مبدا ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی می ماند.

هادی رضایی

    • سهیلا IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      سرهنگ دوالفقاری موفق باشین.مراقب خودتون باشید.
    • سهیلا IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      سرهنگ ذوالفقاری خداپشت وپناهتون باشد.مراقب خودتون باشین.
    • ناصر آسی بر IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      آفرین... فقط جنگ با آمریکا لعنتی
    • احمد IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      درود بر رزمندگان شجاع و دلاور کشورم خدا پشت و پناهتان🙏🩷
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      هر چه در برابر آمریکا و اسرائیل کوتاه بیاییم خواسته ها و تجاوزشون بیشتر میشه. بهترین راه مقاومت و اصرار بر اجرای ده بند پیشنهادی ایران بدون کم و کاست و قبل از هر مذاکره است. مطمئن باشید جواب خواهیم گرفت.
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      بستن هرمز بهترین خبر دنیاس
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      با سلام و درود به رزمندگان اسلام انشاالله تا نابودی کفر و نفاق در صحنه هستیم و خواهیم ماند و آن روز را به زودی خواهیم دید
    • علی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      فقط راه حل دیپلماسی کارساز است ، تاکید بر ادامه جنگ احتمال بدترشدن و پیچیده شدن شرایط است .
      • میلاد IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      این شد خوبه.الان ترامپ بدجور داغون میشه ،نه اینکه این نامرد قاتل خوشحالش کنید
    • احمد IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      به گزافه گویی وتهدیدهای آمریکااصلا توجه نکنیم. ایران تحت هیچ شرایطی چه درزمان جنگ وچه بعدازجنگ نباید یکی ازبزرگترین امتیازات ونعمات خدادادی خوددرمقابل متجاوزان غارتگرکه همان تنگه هرمزهست راازدست بده.یقیناهیچ قدرت نظامی توان محدودکردن اختیارات ایران درتنگه هرمز رو نداره
    • IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      آفرین بر جدیت و شجاعت نیروهای نظامی . مسایل حفاظتی در مورد نظامیان. را به شدت تشدید کنید

