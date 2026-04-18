حضور مردم در میادین قدرت نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در اجتماع مردم محله خلیج فارس اظهار داشت: مردم عزیز تهران حضور پرشور شما در میدان‌ها، همان «قدرت نرمی» است که موشک‌های ما را نقطه‌زن‌تر و کلام مذاکره‌کنندگان ما را نافذتر می‌کند. ما هم، خادمی شمایی را می‌کنیم که ثابت کردید تهران، نه فقط یک کلان‌شهر، بلکه قلب تپنده‌ی تمدنی است که زیر بارِ ظلم نمی‌رود. من امروز نه فقط به عنوان خادم شما در شورای شهر، بلکه به عنوان فرزند مدال‌آوری که سرخیِ خونِ پدر شهیدم هنوز در رگ‌های این مکتب می‌جوشد، با شما سخن می‌گویم.

وی ادامه داد: امروز آمدم تا از زبان نسلی سخن بگویم که نه جنگ‌طلب است و نه از جنگ می‌هراسد؛ نسلی که سیاست را در مکتبِ «هیهات منا الذله» آموخته است. ما در روزهایی ایستاده‌ایم که غبار حوادث سخت، بیش از هر زمان دیگری چهره‌ی شهر را گرفته، اما جیره‌خواران ترس بدانند که فرزندان ایران، درس وفاداری را در مکتب امام شهیدی آموخته‌اند که جان داد اما اجازه نداد بیرق حق بر زمین بماند.

نجفی تاکید کرد: این روزها که جغرافیای منطقه با خون و حماسه بازترسیم می‌شود، برخی در تحلیل‌های عقیم خود، قدرت را در میزهای مذاکره جستجو می‌کنند. اما ما به عنوان مردمانی برخاسته از متن مقاومت، به جهانیان اعلام می‌کنیم: هیچ خودکاری بر کاغذ مذاکره نخواهد چرخید، مگر آنکه پیش از آن، سرانگشتان مقتدر فرزندان این ملت در میدان، حقانیت ما را به اثبات رسانده باشند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه امروز در لبنان می‌گذرد و این «آتش‌بس» که بر دشمن زبون تحمیل شد، پیروزی «دکترین مقاومت» است. این آتش‌بس، پایان یک نبرد نیست، بلکه آغاز فصلی نو از اقتدار منطقه‌ای است که مرکز ثقل آن تهران است. دشمنی که با تمام توان تکنولوژیک و حمایت‌های استکباری به میدان آمده بود، امروز در برابر صخره‌ی سخت اراده‌ی حزب‌الله و پشتیبانی بی‌دریغ ام‌القرای اسلام، ایران مقتدر، راهی جز عقب‌نشینی نیافت. امروز اگر از «آتش‌بس» در لبنان سخن می‌گوییم، این نه از سر استیصال، که ثمره‌ی تلاش رزمندگانی است که موازنه را در میدان تغییر دادند. دشمنی که قصد داشت با ترور و تخریب، ریشه‌ی مقاومت را بخشکاند، امروز در برابر دیوار بلند اراده‌ی ما زانو زده است. این آتش‌بس، مدال افتخاری است بر سینه‌ی مجاهدانی که از تهران تا بیروت، یک سنگر واحد ساختند.

وی افزود: پدران شهید ما رفتند تا ما امروز سرمان را بالا بگیریم و بگوییم: «ایران، لنگرگاه آرامش منطقه است». ما بر سر آرمان‌مان ایستاده‌ایم؛ نه با لبخند کاذب دشمن فریب می‌خوریم و نه از تشر آنان می‌هراسیم. راه ما، راه نصرالله‌ها و سلیمانی‌هاست؛ راهی که پایانش روشن است، چنان‌که وعده‌ی الهی تخلف‌ناپذیر است. من به عنوان فرزند شهید، به همه‌ی سیاست مداران و بدخواهان می‌گویم؛ ما میراث‌دار خون کسانی هستیم که جان دادند تا خاک ندهند، سر دادند تا آرمان ندهند. اجازه نخواهیم داد برخی با تحلیل‌های مرعوبانه، دستاوردهای عظیم جبهه مقاومت را در راهروهای دیپلماسی کم‌رنگ کنند. ما بر سر امنیت این مرز و بوم و بر سر حمایت از آرمان فلسطین و لبنان، معامله نخواهیم کرد.

سوده نجفی یادآور شد: اما بشنوند مدعیان جهانی؛ ما اهل منطق و گفتگوییم اما مذاکره‌ای که پشتوانه‌اش خون مطهر رهبر شهیدمان و اقتدار میدان نباشد، در قاموس فرزندان شهادت جایی ندارد. ما به تاسی از رهبری حکیم و ادامه‌دهندگان این راه پُرافتخار، معتقدیم دیپلماسی زمانی میوه می‌دهد که ریشه اش در خاک مستحکم حضور مردم در میادین باشد. ما تا آخرین نفس و آخرین قطره‌ی خون، در میدان سیاست و خدمت ایستاده‌ایم. آتش‌بس لبنان، تنها ایستگاهی برای تجدید قوای جبهه‌ی حق است و پیروزی نهایی، قطعی و تخلف‌ناپذیر است. همان‌گونه که نصرالله عزیز گفت و همان‌گونه که سلیمانی بزرگ نشان داد، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم و در این راه، هیچ بن‌بستی وجود ندارد.