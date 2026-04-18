۲۲ پروژه آموزشی در پردیسان در مراحل طراحی و ساخت قرار دارد

احمدرضا اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند بازسازی مدارس مناطق آسیب‌دیده در پی حوادث اخیر اظهار کرد: عملیات تعمیر، مقاوم‌سازی و بازسازی با مشارکت نیروهای مردمی و جهادی و تحت نظارت دقیق مهندسان و متخصصان در حال انجام است و این روند با جدیت دنبال می‌شود.



وی افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در جریان این حوادث چند منطقه شهری استان قم و همچنین ۹ واحد آموزشی دچار آسیب شده‌اند که اقدامات لازم برای بازسازی آن‌ها آغاز شده و برنامه‌ریزی شده است تا تعمیر مدارس آسیب‌دیده حداکثر طی سه هفته آینده به اتمام برسد.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با بیان اینکه بخشی از آثار تخریب به‌عنوان سندی از خسارات وارده حفظ خواهد شد گفت: در کنار بازسازی، ثبت و نگهداری برخی نشانه‌های این حوادث نیز در دستور کار قرار دارد.



وی با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در منطقه پردیسان قم ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰۰ بازدید میدانی از واحدهای آسیب‌دیده این منطقه انجام شده که حاصل آن شناسایی دقیق نیازها در بخش‌های مختلف بوده است.



اجتهادی افزود: بر اساس این ارزیابی‌ها، ۶۸ مورد نیاز به تعویض شیشه، ۷۰ مورد تعمیرات جزئی، ۹ مورد تعمیرات اساسی و ۲ مورد احداث کامل در این منطقه در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن‌ها اجرایی شده و مابقی نیز در حال پیگیری است.



وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها گفت: عملیات ترمیم و بازسازی در پردیسان تاکنون به حدود ۳۵ درصد پیشرفت رسیده و پیش‌بینی می‌شود با تقویت امکانات و ورود ظرفیت‌های جدید، این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم افزود: با ورود مجموعه‌های عمرانی از جمله شرکت عمران معصومیه، شرایط برای تسریع در اجرای پروژه‌ها فراهم‌تر شده و انتظار می‌رود بازسازی این منطقه، متناسب با میزان خسارات، در بازه‌ای بین ۱۰ روز تا دو ماه آینده تکمیل شود.



وی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای جهادی و مردمی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، چه در قالب فعالیت‌های عمرانی و چه در همراهی‌های اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت‌پذیری عمومی را نشان داده است.



اجتهادی گفت: در این میان، حتی افرادی که خود متحمل خسارت شده‌اند نیز در روند کمک‌رسانی به دیگر آسیب‌دیدگان مشارکت دارند و این روحیه ایثار، روند خدمت‌رسانی را تسهیل کرده است.



وی افزود: فعالیت‌های جهادی به‌هیچ‌وجه به معنای بی‌توجهی به اصول فنی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از نیروهای حاضر در این عرصه را گروه‌های تخصصی و مهندسی تشکیل می‌دهند که اقدامات را با دقت و بر اساس استانداردها پیش می‌برند.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم ادامه داد: تمامی مراحل تعمیر، مقاوم‌سازی و یا بازسازی با نظارت کامل سازمان نظام مهندسی و دیگر مراجع تخصصی انجام می‌شود تا کیفیت نهایی پروژه‌ها تضمین شود.



وی با اشاره به نحوه مدیریت عملیات در مناطق آسیب‌دیده گفت: برای هر محدوده، یک دستگاه اجرایی به‌عنوان متولی هماهنگی تعیین شده تا هم‌افزایی میان نهادهای مختلف از جمله دستگاه‌های خدمات‌رسان، گروه‌های جهادی و خیرین به‌صورت منسجم دنبال شود.



اجتهادی افزود: در منطقه پردیسان نیز مسئولیت هماهنگی اقدامات بازسازی به اداره کل نوسازی مدارس استان واگذار شده و این مجموعه در حال پیگیری مستمر امور است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضاهای آموزشی این منطقه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۶ فضای آموزشی بزرگ‌مقیاس در پردیسان فعال است که دو مورد از آن‌ها در قالب مجتمع‌های تمام‌ساحتی طراحی شده‌اند.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم ادامه داد: طی پنج سال گذشته نیز حدود ۲۰ فضای آموزشی ۱۲، ۱۵ و ۴۸ کلاسه در این منطقه احداث شده و هم‌اکنون ۲۲ پروژه آموزشی دیگر در مراحل طراحی و ساخت قرار دارد.



وی افزود: روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی در پردیسان مثبت ارزیابی می‌شود، اما برای افزایش سرعت این روند، نیاز به مشارکت گسترده‌تر خیرین وجود دارد.



اجتهادی در پایان با تأکید بر اهمیت همدلی میان مردم و مسئولان گفت: تداوم این همکاری و انسجام، نقش مهمی در تسریع روند بازسازی و بازگشت آرامش به مناطق آسیب‌دیده خواهد داشت.