به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی با اشاره به روند شکلگیری رمان ماه و بلوط گفت: ایده اولیه نوشتن کتاب «ماه و بلوط» اثر از تجربههای شخصی و خانوادگی و همچنین وقایع تاریخی سالهای ۱۳۲۴ و ماجرای حزب دموکرات آذربایجان شکل گرفته است؛ رویدادهایی که به گفته او، تأثیرات عمیقی بر سرنوشت خانوادهاش داشتهاند.
وی با بیان اینکه بخشی از داستان ریشه در خاطرات واقعی دارد، افزود: برخی شخصیتها و وقایع کتاب از جمله روایتهای مربوط به مهاجرتها و درگیریهای سیاسی آن دوران، برگرفته از تجربههای زیسته و مشاهدات مستقیم یا روایت شاهدان عینی است.
مومنی شریف ادامه داد: در کنار آذربایجان، وقایع مرتبط با کردستان نیز بخش مهمی از رمان را تشکیل میدهد؛ بهویژه شکلگیری همزمان جمهوری مهاباد و تحولات سیاسی منطقه که در آن دوره رخ داده است.
این نویسنده با اشاره به مطالعات گسترده خود درباره تاریخ کردستان تصریح کرد: برای نگارش این اثر منابع مختلف فارسی، عربی، کردی و حتی منابع منتشرشده در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده تصویری مستند و چندلایه از وقایع ارائه شود.
وی با بیان اینکه میان ۷۰ تا ۸۰ درصد حوادث روایتشده در کتاب واقعی است، گفت: «ماه و بلوط» در قالب رمان تاریخی نوشته شده و ترکیبی از روایت ادبی و دادههای تاریخی است که در آن، نویسنده آزادیهایی برای بازآفرینی داستانی نیز داشته است.
مومنی شریف در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاههای کلیشهای درباره مردم کرد اظهار داشت: هدف این رمان نشان دادن پیوند عمیق کردها با هویت ایرانی و نقش تاریخی آنها در حفظ مرزهای کشور بوده است.
این نویسنده تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این کتاب، اصلاح برخی برداشتهای نادرست درباره مردم کرد و نشان دادن پیوند عمیق آنان با هویت ایرانی است.
وی تأکید کرد: کردها در تاریخ معاصر ایران نقش مهمی در حفظ تمامیت ارضی کشور داشتهاند و نگاه این رمان نیز بر همین پیوند تاریخی استوار است.
وی با اشاره به تنوع فرهنگی مناطق کردنشین افزود: زبان، فرهنگ و حتی موسیقی در مناطق مختلف کردستان تفاوتهای جدی دارد، اما در عین حال یک هویت مشترک فرهنگی در این گستره جغرافیایی دیده میشود.
این نویسنده با اشاره به مفهوم عنوان کتاب گفت: «ماه و بلوط» واجد لایههای نمادین است و در کنار عناصر حماسی، عرفانی و عاشقانه، تلاش شده به پیوندهای معنوی و فرهنگی مردم منطقه نیز پرداخته شود.
مومنی شریف گفت: در نگاه او، کردستان تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه «پایتخت عرفان ایران» است؛ جایی که فرهنگ، معنویت و زندگی روزمره در هم تنیده شدهاند.
ماه و بلوط حاصل نگاه عمیق به تاریخ و هویت کردستان است
رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به نقش کتاب «ماه و بلوط» در بازنمایی تاریخ معاصر منطقه گفت: این اثر یکی از یادگارهای مهم ادبیات انقلاب اسلامی است که با نگاه مستند و هنری به تحولات کردستان پرداخته است.
اسعد فرهادی با اشاره به جایگاه مومنی شریف گفت: وی از چهرههای برجسته ادبیات انقلاب و از نویسندگان تأثیرگذار کشور است که سابقه ریاست حوزه هنری کشور را نیز در کارنامه دارد.
وی کتاب ماه و بلوط را یکی از آثار ماندگار مرتبط با تاریخ و هویت منطقه کردستان دانست و افزود: این کتاب برای استان ما یک یادگار ارزشمند در حوزه ادبیات انقلاب محسوب میشود.
فرهادی با تأکید بر اهمیت روایتهای مستند در آثار ادبی گفت: پرداختن به تاریخ معاصر کردستان در قالب رمان میتواند به درک بهتر نسل جوان از وقایع تاریخی و تحولات منطقه کمک کند.
وی افزود: نگاه نویسندگان متعهد به تاریخ، نقش مهمی در اصلاح روایتها و تقویت هویت فرهنگی ایفا میکند.
رئیس حوزه هنری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور اصحاب رسانه و مهمانان این نشست اظهار کرد: حرمت قلم و جایگاه نویسندگان متعهد در مجموعه حوزه هنری همواره مورد توجه بوده و تلاش میشود از ظرفیت آنان در مسیر توسعه فرهنگی استفاده شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشستهایی زمینه تعامل بیشتر میان هنرمندان، نویسندگان و رسانهها را فراهم کند.
