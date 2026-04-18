استاندار گیلان: ایران جدید با اقتدار بومی در هندسه جهانی ظهور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر شنبه در آیین تجلیل از سیمبانان نمونه شرکت توزیع برق استان، با تأکید بر اینکه ایران جدیدی با اقتدار بومی در هندسه جهانی ظهور کرده است، اظهار کرد: در حالی که در ۴۰ روز اخیر حجم آسیبهای وارده به زیرساختهای انرژی معادل نیمی از کل خسارات جنگ هشت ساله بود، اما مدیریت علمی رینگهای شبکه برق و انسجام مثلث طلایی «مردم، دولت و نیروهای مسلح»، راهبرد دشمن برای فروپاشی کشور را به زانو درآورد.
وی با تبیین جایگاه حیاتی زیرساختهای انرژی در پایداری نظام اجتماعی افزود: اگرچه قطعی برخی خدمات شهری برای ساعاتی قابل تحمل است، اما تداوم فعالیت تمامی بخشها، از جلسات اداری تا زیرساختهای حیاتی، به استمرار خدمترسانی صنعت برق گره خورده است.
استاندار گیلان با مقایسه ابعاد آسیبهای وارده به زیرساختها در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان تصریح کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، مجموعاً حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و اشتراک برق دچار آسیب شد، اما در نبرد ترکیبی و سنگین جنگ رمضان و در ۴۰ روز اخیر، با وجود اینکه حجم آسیبها به ۵۰ درصد کل خسارات دوران جنگ هشت ساله رسید، صنعت برق با مدیریت علمی و جهادی مانع از بروز خاموشیهای گسترده شد.
حقشناس با تمجید از آمادگی شبانهروزی نیروهای فنی در پنج نقطه عملیاتی استان گفت: طراحی هوشمندانه شبکه برق به صورت «رینگهای پنجگانه» یکی از افتخارات مهندسی کشور است؛ این طراحی علمی باعث شد تا حتی در صورت هدف قرار گرفتن یک نیروگاه، شبکه از طریق سایر رینگها پایدار بماند و رؤیای دشمن برای فلج کردن کشور ناکام بماند.
وی با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان در خصوص تابآوری ملت ایران بیان کرد: تصور واهی دشمن این بود که با ضربه به زیرساختها و فشار اقتصادی، مردم در برابر نظام قرار میگیرند، اما شناخت نادرست آنها از تاریخ و غیرت ملی ایرانیان باعث شد تا نتیجهای کاملاً معکوس حاصل شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اینکه امروز سه ضلع طلایی «مردم، دولت و نیروهای نظامی» تابآوری کشور را به رخ جهانیان کشیدهاند، خاطرنشان کرد: راهبردی که پیش از این به دنبال سقوط نظام بود، امروز به نقطهای رسیده است که برای بازگشایی مسیرهای ترانزیتی و رعایت قوانین عبور و مرور در تنگه هرمز اظهار خرسندی میکند؛ این تغییر رویه نشاندهنده اقتدار ملی و همبستگی همه آحاد جامعه است.
حقشناس ضمن گرامیداشت روز ارتش با گریزی به حوادث تاریخی شهریور ۱۳۲۰ تصریح کرد: در آن دوران با وجود جانفشانی قهرمانانی همچون برادران «بایندر» در شمال و جنوب کشور که تا پای جان در برابر اشغالگران ایستادند، به دلیل ضعف نظام سیاسی و وابستگی حاکم وقت، کشور اشغال و حاکم آن توسط بیگانگان عزل و تبعید شد.
وی افزود: دشمنان در حوادث اخیر به دنبال تکرار تاریخ و تحقیر ملت ایران بودند؛ تصور آمریکا و ایادی آن این بود که با ضربه به ارکان کشور، میتوانند همانند سال ۱۳۲۰ نظام سیاسی را تغییر داده و فرد مورد نظر خود را بر مسند بنشانند، اما آنها از این واقعیت غافل بودند که امروز مثلث «مردم، دولت و نیروهای مسلح» سد مستحکمی در برابر بیگانگان ساخته است.
استاندار گیلان با اشاره به اوج حقارت رژیمهای وابسته در تاریخ معاصر گفت: در سال ۱۳۲۰ با وجود اعلام بیطرفی، ایران اشغال شد و رضاخان که در برابر ملت قلدری میکرد، در برابر بیگانه تسلیم و از کشور اخراج شد؛ اما امروز اقتدار ملت ایران به گونهای است که همان قدرتها که به دنبال سقوط نظام بودند، برای بازگشایی مسیرهای ترانزیتی و رعایت قوانین ایران در تنگه هرمز، دست به دامان مذاکره شدهاند.
حقشناس تفاوت اصلی ایران مقتدر با کشورهای منطقه را در بومی بودن قدرت دفاعی دانست و اظهار داشت: افتخار ما این است که در این جنگ و دفاع مقدس اخیر، با ابزار و دانش خودمان یعنی پهپاد و موشک ایرانی از مرزها دفاع کردیم. ما بر خلاف برخی کشورهای عربی، امنیت را نخریدهایم؛ بلکه آن را با اتکا به جوانان خود تولید کردهایم و همین قدرت بومی، پایداری و ماندگاری ما را تضمین کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ایران از این گردنه تاریخی سربلندتر از همیشه عبور کرده است، خاطرنشان کرد: یقین داشته باشید که پس از این نبرد، ایران جدیدی به دنیا عرضه خواهد شد؛ ایرانی مقتدر که نسلهای آینده به آن افتخار خواهند کرد. این انسجام بینظیر اجازه نداد حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانه بیافتد.
