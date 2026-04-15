به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر آذربایجان‌شرقی که با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، بر ضرورت برگزاری برنامه‌های هفته کارگر متناسب با شرایط کشور تأکید کرد و گفت: جامعه کار و تولید در دوران جنگ تحمیلی با حضور مستمر در عرصه تولید، تعهد خود به انقلاب و نظام اسلامی را به‌خوبی نشان داد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح به‌ویژه سازمان بسیج کارگری استان افزود: همان‌گونه که برنامه‌های دهه فجر سال گذشته با همکاری مطلوب دستگاه‌ها و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونگران به شکل باشکوهی در استان برگزار شد، برنامه‌های هفته کارگر امسال نیز با بهره‌گیری از نظرات اعضای ستاد و با رویکردی متفاوت و مطالبه‌محور دنبال خواهد شد.

غفاری با اشاره به آغاز طرح «دوشنبه‌های کار و تولید» همزمان با هفته کارگر اظهار داشت: بر اساس این طرح، مدیران این اداره کل و سازمانها و نهادهای همکار عضو و مسئولان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور در واحدهای صنعتی، مسائل و مطالبات کارگران را با مشارکت مستقیم کارفرمایان بررسی و پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی رسیدگی همزمان به مشکلات کارگران و کارفرمایان را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر تولید مورد توجه قرار نگیرد، اشتغال پایدار برای کارگران نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تقدیر از همراهی کارفرمایان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و استمرار پرداخت حقوق کارگران خاطرنشان کرد: علاوه بر حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، واحدهایی که با وجود تعطیلی تولید، حقوق کارگران را پرداخت کرده‌اند نیز باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.