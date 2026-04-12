به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرعباس سلطانپور، فرماندار عجبشیر، ظهر یکشنبه با اشاره به وقوع یک سانحه مرگبار در این شهرستان اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته، حادثهای ناگوار در یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی عجبشیر به وقوع پیوست که متأسفانه در پی این سانحه، یک کارگر مرد ۳۵ساله جان خود را از دست داد.
وی با ابراز تأسف از این واقعه تلخ افزود: بلافاصله پس از گزارش حادثه، عوامل اورژانس به محل اعزام شدند، اما متأسفانه فرد حادثهدیده پیش از رسیدن نیروهای امدادی و بر اثر شدت سانحه جان باخته بود.
فرماندار عجبشیر در ادامه بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در محیطهای کارگری و صنعتی تأکید کرد و گفت: صیانت از جان کارگران یک ضرورت اجتنابناپذیر و خط قرمز ماست.
سلطانپور با هشدار به دستگاههای مسئول تصریح کرد: نهادهای متولی بهویژه شرکت شهرکهای صنعتی و اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظفاند با تشدید نظارتهای مستمر و بررسی دقیق وضعیت ایمنی در واحدهای تولیدی، این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند تا در آینده شاهد تکرار چنین حوادث تلخ و از دست رفتن جان کارگران زحمتکش نباشیم.
نظر شما