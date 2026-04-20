قلی زاده مُهره موثر لخ پوزنان در مسیر قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و پوگون شچچین در هفته بیست و نهم لیگ اکستراکلاسا لهستان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک علی قلی زاده و یارانش در تیم لخ پوزنان خاتمه یافت تا این تیم با ۴۹ امتیازی به صدرنشینی اش ادامه دهد.

سایت «supersport» لهستان در گزارشی به این بازی پرداخت و از علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان تمجید کرد. در این گزارش آمده است: باشگاه لخ پوزنان در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی لیگ لهستان قرار دارد و با پیروزی ۲ بر یک مقابل پوگون شچچین گام مهمی در این راه برداشت. در این مسابقه، زوج لوئیس پالما و علی قلی‌زاده نقش پررنگی در جریان بازی داشتند.

در نیمه اول، میکائیل ایشاک چند موقعیت خوب به دست آورد اما موفق به گلزنی نشد و دروازه‌بان حریف، والنتین کوجوجارو، بارها مانع گلزنی او شد. با این حال، پیش از پایان نیمه اول، آنتونی کوزوبال با شوتی از پشت محوطه جریمه و البته با چاشنی شانس (برخورد توپ به مدافع) دروازه پوگون را باز کرد.

در نیمه دوم هم لخ بازی را در اختیار داشت، هرچند ایشاک همچنان در گلزنی ناکام بود. در ادامه، پالما ابتدا پاس گل خوبی برای پاتریک والِمارک ساخت که از دست رفت، اما در نهایت روی پاس دقیق قلی‌زاده خودش موفق به گلزنی شد و اختلاف را بیشتر کرد.

در دقایق پایانی، گل پائول موکایرو بازی را حساس کرد و حتی مصدومیت دروازه‌بان لخ، پلامن آندریِف، نگرانی‌هایی ایجاد کرد، اما او تا پایان در زمین ماند و تیمش توانست برتری را حفظ کند.

پس از بازی، نیلز فردریکسن سرمربی لخ گفت: این یک بازی دیوانه‌وار بود. ما می‌توانستیم خیلی زودتر کار را تمام کنیم اما موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و در دقایق پایانی نزدیک بود نتیجه را از دست بدهیم. با این حال، این یک برد کاملاً شایسته بود.

لخ حالا خود را برای دیدار حساس و سرنوشت‌ساز مقابل لژیا ورشو آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در قهرمانی این تیم داشته باشد.