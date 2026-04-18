به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، ظهر شنبه،از برگزاری ویژه‌برنامه‌های این دهه مبارک، همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) تا ولادت امام رضا (ع)، با شعار «ایران امام رضا علیه‌السلام، متحد، مقتدر، پیروز» در سطح استان خبر داد.

وی با اعلام این خبر، افزود: در شب و روز ولادت کریمه اهل بیت (س) و روز دختر، برنامه‌های میادین و معابر استان با محوریت حضرت معصومه (س) برگزار شد و بانوان و دختران نقش پررنگی در این آیین‌ها داشتند.

محمودی با قدردانی از حضور باشکوه بانوان تهرانی در رزمایش «اقتدار جان‌فدای ایران»، مهم‌ترین برنامه‌های دهه کرامت امسال را به شرح زیر برشمرد:

- برگزاری برنامه‌های ویژه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، امامزاده صالح (ع) و سایر بقاع متبرکه استان

- تکریم مقام شهدای جنگ رمضان و دیدار با خانواده‌های آنان

- بزرگداشت مقام رهبری شهید (آیت‌الله رئیسی) به عنوان خادم‌الرضا (ع) و احیاگر دهه کرامت

- ترویج گفتمان خدمت کریمانه و مواسات همراه با پویش «ایران همدل»

- بزرگداشت مقام دختران ایران زمین، به ویژه دختران شهید دانش‌آموز میناب

- استمرار پویش «نهال امید» (کاشت نهال مثمر)

- تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت

- برپایی ایستگاه‌های صلواتی و چایخانه‌های رضوی

- برگزاری اردوهای زیارتی به قم و بقاع متبرکه استان تهران

- برپایی کرسی‌های تلاوت قرآن و اهدای ثواب به حضرات معصومین (ع)، امام راحل و شهدای جنگ رمضان

- برافراشتن پرچم رضوی در میادین اصلی شهرها و بوستان‌ها

- برگزاری جشن تکلیف دختران

- عطرافشانی مزار شهدا

- حضور خادمیاران رضوی در پایانه‌های مسافربری برای بدرقه زائران امام رضا (ع)، ندامتگاه‌ها و مراکز درمانی و عیادت از بیماران

- اهدای خون

- حضور در نمازهای جمعه و برپایی میز خدمت

- تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور، نیروهای مسلح، آتش‌نشانان، پاکبانان و خانواده‌های پرجمعیت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: این برنامه‌ها با همکاری مساجد، خادمیاران رضوی، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و بقاع متبرکه اجرا خواهد شد. وی از تمامی فعالان فرهنگی و اجتماعی دعوت کرد با اجرای ویژه‌برنامه‌ها، به‌ویژه در تجمعات شبانه میادین، در تعظیم شعائر الهی اهتمام ورزند.