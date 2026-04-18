به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسنپور ظهر شنبه در جلسه پیشگیری و اقدام فوری در خصوص تخلفات ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریها، ضمن تسلیت شهادت امام امت و جمعی از فرماندهان، مردم و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، به حضور پرشور مردم در میادین مختلف کشور اشاره کرد و گفت: این همراهی نشانهای از وفاداری و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت با اشاره به وقوع ساختوسازهای غیرمجاز در برخی نقاط اظهار داشت: در مواردی که ساختوساز انجام شده و سپس حکم تخریب صادر میشود، اجرای این احکام با پیامدهای اجتماعی همراه است؛ از اینرو ضروری است دستگاههای متولی با اقدام بهموقع، از شکلگیری این تخلفات در همان ابتدا جلوگیری کنند.
وی افزود: بخشداران باید نظارت مستمر بر عملکرد دهیاران داشته باشند و دهیاران نیز موظفاند در مواجهه با هرگونه ساختوساز غیرمجاز، اقدامات قانونی را بدون تأخیر انجام دهند.
حسنپور تأکید کرد: در صورت قصور یا ترک فعل دهیاران، بخشداران مکلفاند موارد را به فرمانداری اعلام کنند تا از طریق مراجع ذیصلاح از جمله کمیته انضباطی استان، پیگیری و برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راهداری باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه مقابله مؤثر با تخلفات را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت از تشکیل گشتهای مشترک نظارتی در سطح روستاها خبر داد و گفت: این گشتها با مدیریت فرمانداری و حضور دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر فعالیت خواهند داشت تا روند نظارت و پیشگیری تقویت شود.
وی با اشاره به لزوم اجرای دقیق آرای قانونی خاطرنشان کرد: شهرداران و بخشداران مکلفاند نسبت به اجرای آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را به فرمانداری ارائه دهند.
حسنپور بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن باید در پاسخ به استعلامهای دهیاریها، بهویژه در حوزه تخلفات ساختمانی، تسریع کند تا امکان تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ در کوتاهترین زمان فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار این جلسات و اقدامات نظارتی تصریح کرد: رویکرد فرمانداری رشت، پیشگیری، هماهنگی بینبخشی و برخورد قاطع با تخلفات است تا از بروز مشکلات گستردهتر در آینده جلوگیری شود.
