به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان شفت که با حضور اعضا در فرمانداری برگزار شد ضمن تسلیت شهادت حضرت زینب کبرا (س) و شهادت سردار دلها سلیمانی اظهار کرد: عنوان جلسه خود گویای اهمیت موضوع است و تلاشها باید معطوف به پیشگیری از استمرار حجم تخلفات باشد.
فرماندار شفت با اشاره به اینکه در برخی روستاهای شهرستان ساختوسازهای غیرمجاز در حال اجراست، تأکید کرد: باید با مقررات و قانون پیش برویم. مهمترین مؤلفه پیرامون این موضوع، پیشگیری از ساختوساز غیرمجاز است.
مقیمی در ادامه به جنبه اقتصادی تخلفات اشاره کرد و افزود: اگر ساختمانی ساخته شود و مراحل قانونی برای تخریب هم توسط دستگاهها اجرا شود، ولی همان تخریب هم هزینه بردار است؛ هم برای ما و هم برای شهروند هزینه بر خواهد بود
وی با بیان اینکه همه دستگاهها باید نظارت بیشتری بر ساختوساز داشته باشند، خاطرنشان کرد: مهم این نیست که چند مورد را تخریب میکنیم، مهم این است که چقدر پیگیری کردهایم.
فرماندار شفت با توجه به اینکه ابزار پیگیری از ابزار تخریب راحتتر است، دستور داد: اکیپهای گشت، دو هفته یک بار، ادارات بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقهای، جهاد کشاورزی و راه شهر سازی در سطح شهرستان بازدید داشته باشند و پیگیری این موضوع در دستور کار باشد.
مقیمی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد روستاهای ما دارای دهیار هستند، گفت: باید جلسات متعددی با دهیاران با پیگیری بخشداران انجام شود و در بحث پیگیری ساختوساز، اقدامات لازم را اجرایی نمایند.
