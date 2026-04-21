به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان ثلاث‌باباجانی عصر سه شنبه و با همراهی نماینده مردم اورامانات در مجلس، معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری، مدیرکل بهزیستی و جمعی از مدیران استان، مراسم اهدای تجهیزات توانبخشی و کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

در این آیین، تعدادی ویلچر برقی به معلولان و مددجویانی که بر اساس ارزیابی کمیسیون‌های پزشکی «آی‌سی‌اف» واجد شرایط تشخیص داده شده بودند، تحویل شد. این ویلچرها که ارزش هر دستگاه آن در بازار آزاد بیش از ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار جامعه هدف قرار گرفت تا بخشی از مشکلات حرکتی مددجویان در این شهرستان مرزی کاهش یابد.

در ادامه مراسم، ۱۲ سری جهیزیه شامل اقلام ضروری زندگی و پنج قلم کالای اساسی به زوج‌های جوان تحت پوشش که در دهک‌های حمایتی تا دهک سه قرار دارند، اهدا شد. براساس اعلام بهزیستی، ارزش هر سری جهیزیه بالغ بر یک میلیارد تومان بوده و بر پایه ارزیابی دقیق مددکاری به واجدان شرایط اختصاص یافته است.

مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم با قدردانی از توانبخشی و معیشت‌محور بودن این طرح، تأکید کرد: مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف در ثلاث‌باباجانی هرگز متوقف نخواهد شد و تلاش مجموعه بهزیستی بر این است که با وجود شرایط اقتصادی موجود، حمایت‌ها با کیفیت بیشتر ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت این برنامه افزود: اجرای این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت برای تحقق عدالت در توزیع منابع و حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی صورت گرفته و استمرار خواهد داشت.