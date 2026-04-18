به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل این شرکت، در مراسم گرامیداشت روز جهانی سیمبان با تقدیر از تلاش‌های این نیروها گفت: سیمبانان با تعهد مثال‌زدنی خود در دوران جنگ تحمیلی اجازه ندادند پایداری برق مردم دچار مشکل شود و این ایثار و تلاش شبانه‌روزی شایسته بالاترین تقدیر است.

وی با یادآوری رشادت‌های شهدای صنعت برق افزود: یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گرامی است. سیمبانان در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و حتی زیر بمباران و گلوله‌باران نیز پای کار مردم ایستادند و خدمات‌رسانی را متوقف نکردند.

حسن‌بکلو با اشاره به اینکه در «جنگ تحمیلی سوم» کارکنان و مدیران صنعت برق یکپارچه و مستمر در میدان بودند، اظهار داشت: در این مدت ۴۸۷ نقطه در استان تهران شامل ۹۱ پست عمومی، ۱۲۷ پست عمومی تک‌مشترک و ۱۲۹ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت دچار آسیب شد، اما قطعی‌ها در کوتاه‌ترین زمان رفع گردید.

او ادامه داد: سیمبانان به‌حق مجاهدان خاموش این عرصه هستند و نقش مهمی در استمرار خدمت‌رسانی به مردم ایفا کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در ادامه بیان کرد: عملیات بازسازی همچنان ادامه دارد و شبکه برق تهران برای پیک مصرف تابستان در حال آماده‌سازی است. تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه ترانس برای مدیریت بار تابستان خریداری شده است. در جریان بازسازی نیز ۹۱ ترانس وارد مدار شد اما تنها ۲۵ دستگاه قابل بازگشت بود و باقی اسقاط شدند. اگر تا پیش از پیک تابستان ۴۵۰ پست نصب نشود، با شرایط دشواری مواجه خواهیم شد.

حسن‌بکلو با اشاره به پرداخت پاداش ایام جنگ و هدیه روز سیمبان گفت: متأسفانه چارت سازمانی مشخصی برای سیمبانان وجود ندارد و از میان نزدیک به ۱۳۰۰ نیروی شرکتی فعال در استان فقط ۱۰ تا ۱۲ نفر امکان تبدیل وضعیت دارند. برای اصلاح این ساختار از شرکت توانیر درخواست کرده‌ایم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم امسال اقدامات مؤثری برای بهبود معیشت و رفاه سیمبانان انجام دهیم، زیرا این قشر ستون اصلی پایداری شبکه برق هستند.