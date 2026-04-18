به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۸ تهران با هدف ترویج فرهنگ احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی میان شهروندان و کاهش سوانح رانندگی، در نظر دارد تا مدرسه ترافیکی را راه‌اندازی کند.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط مدیریت شهرک آموزش ترافیک منطقه، علاقمندان به ثبت نام در این مدرسه و استفاده از امکانات رایگان آن می توانند همه روزه با شماره تلفن ۶۶۲۳۰۰۲۱ تماس حاصل و یا بصورت حضوری به نشانی بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، بالاتر از میدان، خیابان شهیدان آقایی، انتهای خیابان شهدای دانش آموز مراجعه نمایند.

برپایه این گزارش، گروه های مختلف سنی کودکان و نوجوانان طی دو روز در هفته با حضور در این کارگاه های آموزشی رایگان، ضمن فراگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و دریافت گواهی نامه معتبر در پایان دوره، از تسهیلات عضویت بعنوان سفیر ایمنی، استفاده یک ساله از کارت طلایی شهرک و جوائز اهدایی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران نیز بهره مند شوند.

گفتنی است؛ مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه علاوه بر راه اندازی مدرسه ترافیکی، در نظر دارد تا مسابقات مدونی را بطور ماهیانه و با محوریت شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی برگزار و خدمات روانشناسی نیز ویژه کودکان و خانواده های آنان را در کانال بوستان در پیام رسان بله به نشانی @park_traffic۱۸ ارائه دهد.