دیدار مدیرعامل راه‌آهن کشور با تولیت آستان مسجد مقدس جمکران



تولیت آستان مسجد مقدس جمکران در دیدار با مدیرعامل راه‌آهن کشور از اقدامات جهادی راه‌آهن در «جنگ رمضان» و همچنین افزایش تعداد رام‌های قطار در ایام نیمه‌شعبان تقدیر کرد.



به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به همراه ارجونی مدیرکل راه‌آهن استان قم با حضور در آستان مسجد مقدس جمکران با حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت این مکان مقدس دیدار و گفت‌وگو کردند.



در این دیدار، تولیت آستان مسجد مقدس جمکران ضمن تقدیر از اقدامات جهادی مجموعه راه‌آهن کشور در ایام «جنگ رمضان» به ویژه بازسازی پل های تخریب شده بر اثر بمباران آمریکا و اسراییل، از افزایش تعداد رام‌های قطار برای خدمت‌رسانی به زائران در نیمه‌شعبان نیز قدردانی کرد و این تلاش‌ها را گامی مؤثر در تسهیل سفر زائران دانست.



همچنین ذاکری مدیرعامل راه‌آهن کشور از توجه و همراهی تولیت آستان مقدس جمکران تشکر کرد و حضور خادمان آستان در راه‌آهن قم را نشانه‌ای از پیوند و همکاری مؤثر میان دو مجموعه عنوان کرد.



در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران مسجد مقدس جمکران تأکید شد.