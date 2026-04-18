کشته و زخمی شدن ۴ نظامی فرانسوی «یونیفل» در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن سه نظامی خود بر اثر تیراندازی به کاروان آنها در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که حال دو تن از زخمی وخیم است.

بر اساس این گزارش، یونیفل مدعی شد که ارزیابی های اولیه نشان می دهد که تیراندازی به نیروهایش از طرف نیروهای غیردولتی صورت گرفته و گمان می رود حزب الله عامل این تیراندازی بوده است.

یونیفل از دولت لبنان خواست تا تحقیق درباره این حادثه و مشخص کردن هویت عاملان آن را آغاز کند.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه هم در واکنشی شتاب زده و در حالی که هنوز تحقیقات درباره این حادثه آغاز نشده است، ادعا کرد تمام نشانه ها بیانگر این است که مسئولیت کشته شدن نظامی فرانسوی عضو یونیفل در جنوب لبنان به عهده حزب الله است.

ماکرون در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله به صلحبانان سازمان ملل متحد در لبنان نوشت: گروهبان«فلوریان موُنتوُریو» از هفدهمین هنگ مهندسی چترباز در موُنتُوبان، بامداد امروز(شنبه) در حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، در جنوب لبنان کشته شد. سه نفر از رفقای وی زخمی و از محل حادثه منتقل شدند.

ماکرون از مقام های لبنانی خواست که به گفته او مجرمان باید دستگیر شوند و دولت لبنان هم مسئولیت خود را در این خصوص در کنار نیروهای یونیفل به عهده بگیرد.

وزیر ارتش فرانسه نیز در واکنش به این حادثه گفت که نظامی فرانسوی عضو یونیفل بر اثر تیراندازی مستقیم از فاصله بسیار نزدیک و گرفتار شدن در کمین در جنوب لبنان کشته شده است.

ارتش لبنان هم با تأیید این خبر اعلام کرد که بر اثر تبادل آتش بین نیروهای یونیفل و افراد مسلح در منطقه «الغندوریه» در جنوب لبنان چند نیروی یونیفل زخمی شدند و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده و عاملان آن دستگیر خواهند شد.

«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان هم کشته شدن نظامی فرانسوی یونیفل را به ماکرون تسلیت گفت و «نواف سلام» نخست وزیر لبنان هم ضمن محکوم کردن شدید حمله به نیروهای یونیفل آغاز فوری تحقیقات و دستگیری عاملان آن را خواستار شد.