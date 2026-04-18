۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۴

گوترش حمله به نیروهای «یونیفیل» در لبنان را محکوم کرد

سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای رسمی، به حادثه هدف قرار گرفتن نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان واکنش نشان داد و خواستار تضمین امنیت کارکنان خود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) را به شدت محکوم کرد.

سازمان ملل اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های اولیه نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)، این نظامیان هدف تیراندازی گروه‌های غیردولتی قرار گرفته‌اند.

این سازمان در پایان بیانیه اش، از همه طرف‌های ذی‌نفوذ و بازیگران فعال خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و سلامت و امنیت کارکنان سازمان ملل متحد را تضمین کنند.

در حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) یک نظامی فرانسوی کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

