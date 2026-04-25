تلاش اتحادیه اروپا برای تضعیف نقش سازمان ملل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، در ادامه تلاش های غرب برای تضعیف نقش سازمان ملل در حل بحران های منطقه ای و جهانی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که سران اتحادیه اروپا با مقامات لبنانی درباره استقرار نیروهای اروپایی برای جایگزینی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) مذاکره می کنند.

وی افزود که احتمال تشکیل هیئت ماموریت اتحادیه اروپا پس از پایان ماموریت هیئت کنونی سازمان ملل، اما با اهدافی متفاوت، توسط وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت.

طرح حذف سازمان ملل و نیروهای آن در لبنان و غزه از جمله طرح های رژیم صهیونیستی است که آمریکا و اتحادیه اروپا مسئولیت اجرای آن را به عهده گرفته اند.

پیشتر، رژیم صهیونیستی تلاش کرده بود تا جایگاه آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) را تضعیف و کشورهای مختلف را به قطع بودجه آن ترغیب کند.

اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل شورای صلح غزه نیز یکی دیگر از ابعاد تضعیف نقش سازمان ملل در مدیریت بحران ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه است.