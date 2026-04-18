۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

نماینده پارلمان لبنان: خواهان خروج کامل اسرائیل از کشورمان هستیم

نماینده پارلمان لبنان: خواهان خروج کامل اسرائیل از کشورمان هستیم

حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان لبنان گفت: آنچه ما می‌خواهیم، ​​خروج کامل اسرائیل از سرزمین ما و توقف کامل تجاوز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسین الحاج حسن، نماینده مجلس و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت گفت: از آمریکا که با سلاح و مواضع سیاسی از اسرائیل حمایت می‌کند، تشکر نمی کنیم.

وی افزود: آنچه ما می‌خواهیم، خروج کامل اسرائیل از سرزمین ما و توقف کامل تجاوز است، بدون آزادی عمل دشمن تحت نظارت آمریکاست.

الحاج حسن افزود: آنچه ما می‌خواهیم، بازگشت همه مردم ما با عزت، بدون هیچ محدودیت یا شرطی، بدون منطقه حائل، بدون کمربند امنیتی و بدون هیچ گونه توافق با دشمن است.

وی گفت: چیزی که ما نمی‌خواهیم مذاکرات تحقیرآمیز با دشمن قبل و بعد از آتش‌بس موقت است که فقط به امتیازات بیشتر منجر می‌شود. سند آمریکایی به دشمن آزادی حرکت و انتقام در لبنان می‌دهد.

