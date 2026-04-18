تداوم نقض آتش بس از سوی تل آویو؛ شلیک چند گلوله توپ از سوی اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش رژیم صهونیستی چند گلوله توپ به سمت بیت لیف والقنطره و تولین در جنوب لبنان شلیک کرد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که افراد مسلحی که به نظامیانش در جنوب خط موسوم به زرد در جنوب لبنان نزدیک شده اند را به علت اینکه تهدیدی برای نظامیانش بوده اند، هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از انجام حملات هوایی و زمینی خبر داد و ادعا کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته زیرساخت های حزب الله در جنوب لبنان را منهدم کرده است.

همزمان مقامات صهیونیستی مدعی شدند که اجازه بازگشت به ۵۵ روستا در جنوب لبنان داده نخواهد شد.

این مقامات ادعا کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان آتش بس به تخریب زیرساخت های حزب الله ادامه خواهد داد.