به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای معاونین و مدیران مستقل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور حسین فردوسی، سرپرست این دبیرخانه و حسین جوشقانی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.

در این نشست، معاونین و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده، مصوبات جلسات پیشین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست، گفت: واردات کالاهای اساسی و افزایش نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد پساجنگ، در دستور کار ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارتقای کارکردهای آن، افزود: انتظار می‌رود همکاران با گام‌های مثبت، برنامه‌ها و اهداف وزارت اقتصاد در حوزه مناطق آزاد را پیش ببرند.

فردوسی با بیان اینکه بهره‌گیری از رویکردهای نوین مدیریتی در اداره مناطق آزاد می‌تواند به بهبود وضعیت منجر خواهد شد، تصریح کرد: این تحولات هیچ خللی در وضعیت شغلی کارکنان نخواهد داشت.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست بر ضرورت جایگزینی کریدورهای زمینی تأکید کرد و گفت: باید از تمرکز بیش از حد بر دو بندر اصلی برای تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.

وی همچنین افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی مناطق آزاد جهت همکاری با کشورهای همسایه را از محورهای مهم توسعه دانست.