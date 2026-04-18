امکان اظهار ارزش صادرات با همه ارزهای معتبر فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گمرک، امکان اظهار ارزش اظهاری محموله‌های صادراتی بر اساس تمام ارزهای معتبر مورد تأیید بانک مرکزی از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ فراهم شد.

بر اساس بخشنامه جدید دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران، صادرکنندگان از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری دیگر محدود به ثبت ارزش کالاهای صادراتی خود صرفاً بر اساس یورو نیستند و می‌توانند از تمامی ارزهای رایج و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اظهار ارزش محموله‌ها استفاده کنند.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش محدودیت‌های اداری و ایجاد انعطاف بیشتر برای فعالان تجاری در سامانه‌های گمرکی اجرا شده است.