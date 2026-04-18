به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی عصر شنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه مازندران اظهار داشت: در ساختار جدید دانشگاهها، نهادهای مختلف باید در قالب یک چتر توسعه و به صورت یکپارچه فعالیت کنند. به عنوان مثال، دفتر ارتباط با صنعت، مرکز کارآفرینی و دیگر نهادهای مشابه باید در یک مدل اجرایی واحد و با ساختار جدید تشکیلاتی تعریف شوند.
وی افزود: این تغییرات در دانشگاه مازندران به عنوان الگویی برای دیگر دانشگاههای کشور مطرح خواهد شد و هدف از آن افزایش اثرگذاری زیرساختها و کمکهای توسعهای است.
شهیکی همچنین تأکید کرد که با توجه به فاصله موجود بین نیازهای جامعه و دانشگاهها، نمیتوان تنها به روشهای سنتی آموزش دانشگاهی بسنده کرد.
وی بیان داشت: برای تبدیل دانشگاهها به مراکز کارآفرینی و تجاریسازی فناوری، نیاز به ایجاد یک زنجیره منسجم بین آموزش، پژوهش و فناوری داریم.
معاون فناوری وزیر علوم در ادامه به ضعفهای موجود در اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاهها اشاره کرد و افزود: اگرچه در حوزه آموزش پیشرفتهایی حاصل شده است، اما هنوز در زمینه پژوهش و نوآوری نسبت به استانداردهای بینالمللی فاصله داریم.
وی همچنین اظهار کرد: برای ارتقای نقش دانشگاهها در جامعه، باید شکافهای مهارتی نوظهور را پر کرده و نهادهایی مانند مراکز کارآفرینی، پارکها و پردیسها که تاکنون عملکرد مناسبی نداشتهاند، بازبینی و تجدید نظر شوند.
معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به معماری سازمانی جدید در دانشگاههای کشور، بر لزوم ادغام نهادهایی مانند مرکز کارآفرینی، مرکز نوآوری، مرکز رشد و پردیسها تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند تأثیر زیادی بر ارتباط دانشگاهها با جامعه و کارآفرینی داشته باشد.
شهیکی در پایان با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه مراکز رشد و پردیسها در استانهایی مانند مازندران، خواستار تلاش بیشتر دانشگاه مازندران برای تبدیل شدن به یکی از کانونهای مؤثر در این زمینه شد.
