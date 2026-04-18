مشارکت مردم در انتخابات باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ عصر شنبه در جلسه شورای اداری با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای ایران اسلامی و به‌ویژه شهدای «جنگ رمضان»، فرارسیدن میلاد حضرت معصومه‌(س) را تبریک گفت و اظهار کرد: لازم می‌دانم از همه دوستان، مدیران و دستگاه‌هایی که در این ایام همراهی صمیمانه داشتند، قدردانی کنم.

وی همچنین از نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی که در قالب تأمین نظم و امنیت استان همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها، استان در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد.

ارژنگ با اشاره به تلاش کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با «جنگ رمضان»، حضور در تجمعات شبانه و همکاری‌های بین‌بخشی، اظهار داشت: در حوزه‌های فنی و اجرایی اقدامات ارزشمندی انجام شده که شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه علیرغم اقدامات انجام‌شده، برخی نواقص در حوزه پدافند غیرعامل وجود دارد، تأکید کرد: با توجه به تهدیدات موجود، لازم است دستگاه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، به‌روزرسانی طرح‌ها را جدی بگیرند. زیرساخت‌های ما در برابر تهدیدات نظامی باید مقاوم‌سازی شود و از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده گردد.

رسیدگی به نارضایتی‌های عمومی

معاون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه پاسخگویی به مطالبات مردم از اصول بنیادین نظام است، افزود: مدیران باید در حوزه کاری خود نسبت به رفع مشکلات و کاهش نارضایتی‌ها اهتمام داشته باشند.

ارژنگ با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۵ شاهد برگزاری مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور یعنی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی خواهیم بود، گفت: کار اجرایی انتخابات از شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و ستاد انتخابات استان تشکیل و جلسات متعددی برگزار شده است. خوشبختانه روند امور مطابق برنامه زمان‌بندی پیش رفته است.

وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌ها، اصل بر برگزاری انتخابات است. البته امشب و فردا جلسات تخصصی در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از فرمانداران، بخشداران و مجموعه استانداری گفت: علیرغم شرایط اغتشاشات در کشور، میزان ثبت‌نام داوطلبان در استان نسبت به دوره قبل افزایش داشته است؛ در روستاها نیز بیش از ۱۰ درصد رشد ثبت‌نام داشته‌ایم که زمینه رقابت حداکثری را فراهم می‌کند.

ارژنگ با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات اظهار کرد: جلسات ستاد انتخابات ظرفیت خوبی برای برنامه‌ریزی و افزایش مشارکت است. همچنین نشست‌های تبیینی، بصیرتی و دانش‌افزایی باید با حضور چهره‌های اثرگذار برگزار شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر فراهم گردد.