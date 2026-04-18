نظارت بر ایمنی و حقوق کارگران خراسان جنوبی در ۴ هزار و ۷۵۸ بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با تشریح عملکرد حوزه بازرسی کار اظهار داشت: طی سال گذشته، چهار هزار و ۷۵۸ مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار انجام شده است.

وی ادامه داد: این بازرسی‌ها در قالب بازرسی‌های ادواری و موردی انجام شده و در پی آن چهار هزار و ۳۹۲ مورد ابلاغیه رفع نقص برای کارگاه‌ها صادر شده است.

اشرفی با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، سه هزار و ۵۰۸ مورد مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و هزار و ۲۴۷ مورد مرتبط با حقوق، مزایا و بیمه کارگران مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از تعقیب قضایی ۱۵ کارگاه متخلف و درخواست تعطیلی یا توقف فعالیت ۷ کارگاه به دلیل تخطی از مقررات ایمنی در چارچوب اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار خبر داد.

اشرفی هدف از انجام این بازرسی‌ها را نظارت بر اجرای صحیح قانون کار، ارتقای ایمنی، پیشگیری از حوادث شغلی و صیانت از حقوق قانونی کارگران عنوان کرد.