  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

پیش‌بینی برداشت ۶۵۰۰ تن کلزا از مزارع لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی برداشت شش هزار و ۵۰۰ تن کلزا از مزارع این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی با تشریح آخرین وضعیت مزارع کلزا در لرستان، اظهار داشت: سطح زیر کشت کلزا در لرستان حدود چهارهزار و ۵۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌کنیم امسال شش هزار و ۵۰۰ تن برداشت داشته باشیم. بر همین اساس، رتبه استان در کشور بین ۸ و ۹ متغیر است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی، افزود: یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سطح کشت دانه‌های روغنی است، چرا که ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است و باید به سمت تولید داخلی این محصولات حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در استان لرستان سالانه حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی آیش زرد وجود دارد که می‌تواند به کشت کلزا، گلرنگ و سایر دانه‌های روغنی اختصاص یابد. این نوع کشت علاوه بر افزایش ماده آلی خاک به میزان هشت تن در هر هکتار از مزارع برداشت شده کلزا در تناوب با غلات نیز موجب ۳۰ درصد افزایش تولید محصول غلات خواهد شد.

صیادی با تأکید بر برنامه‌ریزی برای توسعه سالانه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی، گفت: هدف ما این است که هر سال بخشی بیشتری از اراضی آیش استان را به کشت کلزا، کاملینا و گلرنگ اختصاص دهیم. ازآنجاکه کلزا یک کشت اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای کشاورزان است، تلاش می‌کنیم آنها را به سمت این کشت ترغیب کنیم. باید سالانه ۵ تا ۱۰ درصد افزایش سطح را در برنامه داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از نیاز داخلی کشور به روغن را که هم‌اکنون از سایر کشورها وارد می‌شود، تأمین کنیم.

کد مطلب 6804392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها