بودجه ۷۰۰ میلیارد دلاری دشمن در برابر ایمان ملت ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در آیین معارفه فرمانده تیپ شهید سلامی، با اشاره به سه مرحله جنگ نابرابر با دشمنان نظام اسلامی، اظهار کرد: اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که می‌توان جنگ کنونی را جنگی نابرابر در قرن حاضر عنوان کرد چرا که دشمن خود را ارتش اول جهان می‌نامد، در حالی که ملت آزاده ایران در برابر دو باند تبهکار قداره کش ایستادگی کرد.

وی افزود: بودجه سالانه نظامی آنها بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که با بودجه نظامی ایران قابل مقایسه نیست، اما در مقابل این حجم عظیم تجهیزات و حمایت‌های مالی، ایستاده ایم چرا که سرمایه ای همچون ایمان به خدا و خود خدا را داریم و آنها از این سرمایه محروم هستند.

فرمانده سپاه استان مرکزی با اشاره به اینکه در این نبرد نابرابر، خداوند متعال یاریگر ملت ایران است، گفت: اکنون خدا را شاکریم که با افتخار در سه جنگ در نگاه جهانیان سربلند، پشت سر هم، در مقابل دشمن ایستادگی کردیم.

سردار عمومهدی در تبیین تفاوت جنگ تمام عیار دی‌ماه با جنگ‌های متعارف گفت: در جنگ‌های معمولی، خاک‌ریزها ، جای دشمن رفتار و برنامه ما و دشمن نیز معلوم است اما در دی‌ماه آب گل‌آلود بود، هدف معلوم اما مسیر بسیار دشوار بود، با این حال مردم جای خود را شناختند، دشمن را تشخیص دادند و در کنار ولایت ایستادند و ما به این وحدت که امروز در کشور رقم خورده است افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: به خاطر شهادت رهبر عزیزمان، دل‌ های ما خون و چشم‌مان گریان است، اما مردم یک بعثت و یک قیام بزرگ را آغاز کرده‌اند، امام شهیدمان پیش از این، نوید اتفاقات بزرگ داده بودند و از جمله پیش‌بینی‌های ایشان این بود که مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می‌کنند.

سردار عمومهدی با تأکید بر تداوم راه مقاومت، تاکید کرد: با توکل به خدا و تحت امر رهبری، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.

در این آیین سردار سرتیپ دوم پاسدار وابسته احمد سلیم آبادی به عنوان فرمانده تیپ شهید سلامی استان مرکزی منصوب شد