پیکر هر ۲ کودک مفقود شده دهلرانی پیدا شد

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان عملیات جست‌وجو در دشت عباس دهلران گفت: این عملیات که از ۲۵ فروردین آغاز شده بود، امروز پس از پنج روز تلاش مستمر با کشف پیکر هر دو فرد مفقودی به پایان رسید.

وی افزود: در مجموع ۱۲ تیم عملیاتی شامل تیم‌های آنست، تیم‌های پایگاه دشت‌عباس، تیم‌های مرکز استان و تیم شعبه در عملیات حضور داشتند و منطقه را به‌صورت گسترده و مرحله‌به‌مرحله جست‌وجو کردند.

به گفته محمدی‌مقدم، صبح امروز نخستین پیکر کشف شد و پس از ادامه عملیات و گسترش محدوده جست‌وجو، دومین پیکر نیز پیدا و تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

محمدی‌مقدم با ابراز تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، از مشارکت نیروهای محلی، داوطلبان و هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و انتظامی و غواصان منطقه قدردانی کرد.