۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۴

بندهای رسوبگیر دامغان‌رود برای نخستین‌بار آبگیری شد

دامغان-مدیر دفتر تأسیسات منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای سمنان از آبگیری بندهای ۵۴ و ۵۵ رسوبگیر دامغان‌رود برای نخستین‌بار خبر داد و گفت: این بندها در سیلاب اخیر، نقش مؤثری در کنترل سیلاب داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دیواندری شامگاه شنبه در جمع مسئولان امور آب دامغان در این اداره ضمن اشاره به آخرین وضعیت بارش های شهرستان دامغان در سال زراعی و آبی جاری اظهار داشت: در پی بارش‌ها و سیلاب اخیر، بندهای رسوبگیر جدیدالاحداث S۴ و S۵ حوضه دامغانرود برای نخستین‌بار آبگیری شدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این بندها کنترل سیلاب‌های ورودی حوضه و جلوگیری از انتقال رسوبات به سد مخزنی شهید شاهچراغی دامغان است.

مدیر دفتر تأسیسات منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: عملکرد موفق این بندها در بارش اخیر، بیانگر کارایی مناسب طراحی و نقش مؤثر این بندها در حفاظت از مخزن سد و کاهش بار رسوبی بوده است که به خوبی و به نحو مطلوب انجام شده است.

