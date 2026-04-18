به گزارش خبرنگار مهر، داوود دیواندری شامگاه شنبه در جمع مسئولان امور آب دامغان در این اداره ضمن اشاره به آخرین وضعیت بارش های شهرستان دامغان در سال زراعی و آبی جاری اظهار داشت: در پی بارش‌ها و سیلاب اخیر، بندهای رسوبگیر جدیدالاحداث S۴ و S۵ حوضه دامغانرود برای نخستین‌بار آبگیری شدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این بندها کنترل سیلاب‌های ورودی حوضه و جلوگیری از انتقال رسوبات به سد مخزنی شهید شاهچراغی دامغان است.

مدیر دفتر تأسیسات منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: عملکرد موفق این بندها در بارش اخیر، بیانگر کارایی مناسب طراحی و نقش مؤثر این بندها در حفاظت از مخزن سد و کاهش بار رسوبی بوده است که به خوبی و به نحو مطلوب انجام شده است.