اجرای ۱۱ هزار متر کانال انتقال آب در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصیری از اجرای ۱۱ هزار متر کانال انتقال آب در سال جاری با هدف جایگزینی روشهای سنتی آبیاری خبر داد و اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، سالانه ۲۲۰ هزار متر مکعب در مصرف منابع آبی استان صرفهجویی خواهد شد.
وی افزود: در راستای ارتقای بهرهوری و مدیریت بهینه منابع آبی، سازمان جهاد کشاورزی استان موفق به اجرای ۱۱ هزار متر کانال انتقال آب در سطح استان طی سال ۱۴۰۴ گردید.
نصیری عنوان کرد: این طرحها که با هدف جایگزینی روشهای سنتی و ناکارآمد انتقال آب صورت پذیرفته، بالغ بر ۱۷۱ میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تأثیر این پروژه در کاهش هدررفت آب تصریح کرد: با اجرای این میزان کانال، گامی مؤثر در جهت صرفهجویی در مصرف منابع آبی برداشته شده و پیشبینی میشود تا ۲۲۰ هزار متر مکعب در مصرف آب بخش کشاورزی استان صرفهجویی حاصل گردد.
نصیری خاطرنشان کرد: این اقدامات در ادامه سیاستهای کلان استان در توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارتقای راندمان آبیاری صورت میگیرد.
وی همچنین به سابقه اقدامات زیرساختی در استان اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته نیز بیش از ۲ هزار و ۳۳۲ کیلومتر کانال انتقال آب در سطح استان احداث شده است که نشاندهنده تعهد بلندمدت این سازمان به توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
به گفته این مسئول، فرآیند احداث این کانالها با دقت و نظارت کارشناسان آب و خاک در مراحل نقشهبرداری، طراحی، محاسبه شیب و عملیات اجرایی، طبق استانداردهای فنی روز صورت میپذیرد.
