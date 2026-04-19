وال استریت:ترامپ از ترس تلفات در میان نظامیان آمریکایی خارک را رها کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان کاخ سفید گزارش داد، احتمال گشایش در مذاکرات با ایران طی روزهای آتی وجود دارد. واشنگتن خواهان مذاکرات بیشتر در پاکستان است.

در این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی آمده است، ترامپ فکر می کرد پیروزی بر ایران فرصت بازآرایی نظام جهانی را به وی می دهد.

وال استریت ژورنال با اشاره به ترس و وحشت ترامپ از قدرت نظامی ایران نوشت، رئیس جمهور آمریکا با حمله به جزیره خارک مخالفت کرد چرا که می ترسید جان نظامیان آمریکایی به خطر افتد و آنها تبدیل به اهداف آسانی برای ایران شوند.

در ادامه این گزارش آمده است، وی از عدم حمایت اروپایی ها بعد از ساقط شدن یک جنگنده و مفقود شدن ۲ خلبان در ایران انتقاد کرد. معیار ترامپ برای پیروزی در جنگ بررسی تعداد مکان های مورد هدف قرار گرفته شده است. پست ترامپ درباره پایان دادن به تمدن ایرانی! بداهه بود و بخشی از طرح امنیت ملی آمریکا به شمار نمی آمد. ترامپ به دنبال ترساندن ایرانی ها و پایان دادن به جنگ است.