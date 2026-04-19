به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان که به‌صورت نیمه حضوری و برخط برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر،از حضور دختران و مادران ایرانی در اجتماع دختران جان فدا و دیگر صحنه‌های اجتماعی را غیورانه و گسترده توصیف کرد و آنان را «دختران انقلاب» و «تاریخ‌سازان آینده کشور» نامید و بر تداوم حضور هوشمندانه مردم در میادین و برنامه‌ریزی برای تکریم معلمانی که در خط مقدم این حضور آگاهانه نقش آفرینی کرده اند، تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ابتدای این نشست، ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از معلمان، دانش‌آموزان و سرداران شهید در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، فرارسیدن روز دختر را تبریک گفت و حضور پررنگ دختران و مادران در رویدادهای اخیر را نشانه‌ای از پویایی اجتماعی دانست.

وی با اشاره به راهپیمایی‌های اخیر، اظهار کرد: دختران ایران زمین با حضوری پرشور، جلوه‌ای از هویت انقلابی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند که بی‌تردید در تاریخ ماندگار خواهد شد.

ادامه آموزش مجازی تا حصول اطمینان از بازگشایی مدارس

وزیر آموزش‌وپرورش درباره وضعیت فعالیت مدارس، ادامه داد: در شرایط فعلی تا اطلاع ثانوی، برنامه‌ای برای آموزش حضوری نداریم و فعلاً آموزش‌ها به‌صورت مجازی ادامه خواهد داشت. هرگونه تصمیم برای بازگشایی، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط و با در نظر گرفتن آرامش خاطر و حصول اطمینان از امنیت دانش آموزان و معلمان و خانواده‌ها اتخاذ خواهد شد.

پرداخت مطالبات در دستور کار

کاظمی، از قرار گرفتن مطالبات پاداش سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در دستور کار پرداخت خبر داد و گفت: نتایج آزمون خدمتگزاران نیز احتمالاً تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای جذب و استخدام نیروهای جدید در حال انجام است و به‌زودی تعیین‌تکلیف خواهد شد.

کاظمی، در ادامه بر لزوم تکریم خانواده‌های شهدای اخیر تأکید کرد و گفت: مدیران باید به دیدار خانواده‌های معلمان و دانش‌آموزان شهید بروند و از آنان به‌صورت ویژه تجلیل کنند.

وی ضمن برشمردن مجاهدت ها و ویژگی های شخصیتی معلم شهید بابری، افزود: در میان معلمان شهید، انتخاب یک چهره شاخص به‌عنوان معلم نمونه شهید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

برگزاری مجازی آیین‌های فرهنگی و بسیج ظرفیت استان‌ها

وزیر آموزش‌وپرورش درباره آیین «سپاس معلم» نیز اظهار کرد: این برنامه با توجه به شرایط کشور،به‌صورت مجازی یا ترکیبی برگزار خواهد شد و سناریوهای مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود.