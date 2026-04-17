به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساوه با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، این ایام را فرصتی برای بازگشت به گوهر کرامت الهی دانست و اظهار کرد: ریشه کرامت، تقواست و معیار آن اطاعت الهی است، حقیقت کرامت نیز در مهار هوای نفس و پرهیز از گناه معنا می‌یابد.

وی خوش‌خلقی، چشم‌پوشی از خطاها، گشاده‌رویی، پرهیز از حسادت، عزت‌نفس، راستگویی، وفای به عهد و حفظ زبان را از مهم‌ترین رفتارهای کرامت‌ساز برشمرد و گفت: راستگویی موجب نجات و بزرگواری انسان است و دروغ‌گویی سبب سقوط و خواری می‌شود.

امام جمعه ساوه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معنویت، بصیرت، ولایت‌مداری و وظیفه‌شناسی» را رمز موفقیت سپاه دانست و گفت: سپاه «شجره طیبه ای» است که با خون شهدا آبیاری شده و در طول ۴۵ سال گذشته منشأ خدمات فراوان در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، سازندگی، اقتصادی و فناوری بوده است.

حجت‌الاسلام رحیمی همچنین با بیان ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون ارتش با پشتوانه فداکاری شهدا و جانبازان و اتکا به نیروهای جوان و متخصص، از ساختاری کاملاً بومی برخوردار است و در تولید تجهیزات نظامی و دفاعی به خودکفایی دست یافته است.

وی افزود: ارتش با ساختار ولایی و مردمی در چهار نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی ایفای نقش می‌کند.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نتایج جنگ رمضان برای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این رخدادها نشان داد که قدرت ملی ایران مبتنی بر نهادهای انقلابی است و به افراد خاص وابستگی ندارد.

امام جمعه ساوه مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز را یک واقعیت پذیرفته‌شده جهانی دانست که قدرت نظامی آمریکا قادر به برهم زدن آن نیست.

وی گفت:فاصله گرفتن برخی کشورها از سیاست‌های تهاجمی آمریکا و تهدیدهای ترکیه علیه رژیم صهیونیستی، این تحولات نشانه‌ای از انزوای محور واشنگتن و تل‌آویو است.

امام جمعه ساوه افزود: درگیری‌های اخیر برای اقتصاد داخلی آمریکا نیز پیامدهایی داشته و اعترافات مطرح‌شده از سوی مقامات موساد نشان می‌دهد که راهبردهای امنیتی و نظامی این رژیم در برابر ایران ناکام مانده است.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: اکنون ایران در موقعیتی قدرتمندتر از گذشته قرار دارد و قواعد کنونی منطقه را رقم می‌زند.

وی همچنین با هشدار نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور پیشین آمریکا درباره احتمال بستن تنگه هرمز افزود: هرگونه تلاش برای محدودسازی این گذرگاه با واکنش متقابل روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند موجب واکنش جبهه مقاومت در باب‌المندب شود.

امام جمعه ساوه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه باب‌المندب، که حدود ۱۲ درصد از تجارت و نفت جهان از آن عبور می‌کند، گفت: امروز این مسیر در اشراف نیروهای مقاومت قرار دارد و هرگونه تهدید علیه ایران با پاسخ قاطع و قطع شریان‌های حیاتی طرف‌های متخاصم همراه خواهد شد.