اروپا: صلح و ثبات در منطقه برای اتحادیه اروپا اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه در پیامی در صفحه کاربری خود در رسانه اجتماعی «ایکس» از رایزنی با عبدالله دوم، پادشاه اردن خبر داده و نوشت: صلح و ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) برای اتحادیه اروپا اولویت دارد و ما با شرکای کلیدی خود در منطقه مانند اردن همکاری نزدیکی داریم.

رئیس شورای اروپا در این خصوص گفت: در تماس امروزمان، بار دیگر تأکید کردم که اتحادیه اروپا در این دوران چالش‌ برانگیز کنار شرکای خود ایستاده و از تمام تلاش‌ های دیپلماتیک جاری حمایت می‌ کند. بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز همچنان یک اولویت است.

وی سپس بدون محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ادعا کرد: ما همچنان نگران وضعیت لبنان هستیم. اتحادیه اروپا به بازگرداندن ثبات لبنان، ادامه خواهد داد. ما آماده‌ ایم تا با کمک‌ های بشردوستانه و بازسازی، از این کشور حمایت کنیم. وضعیت غزه و کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی (بیت المقدس شرقی)، همچنان در اولویت ماست. رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیررسمی اواخر این هفته در قبرس، با شرکا در مورد وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) تبادل نظر خواهند کرد.