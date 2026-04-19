۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

توصیه مشاوران ترامپ: کمتر با رسانه‌ها مصاحبه کن!

توصیه مشاوران ترامپ: کمتر با رسانه‌ها مصاحبه کن!

مشاوران رئیس جمهور آمریکا بارها به وی تذکر داده اند که کمتر با رسانه ها مصاحبه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او توصیه کرده اند کمتر مصاحبه کند تا حرف های متناقضش درباره تحولات کمتر به چشم بیاید.

در این گزارش آمده است، نزدیکان ترامپ بارها این مطلب را گوش زده کرده اند. او نیز مدتی این کار را انجام داد اما مجددا به میان خبرنگاران و مصاحبه های خبری بازگشت.

بارها مشاهده شده که ترامپ در یک مصاحبه ادعایی را مطرح کرده و چند جمله بعد ادعای خود را نقض کرده است. این پریشان گویی ها در خصوص جنگ با ایران تشدید شده است.

از سوی دیگر منابع آگاه به وال استریت گفتند که ترامپ بعد از ساقط شدن یک جنگنده آمریکایی بر فراز ایران بر سر معاونانش فریاد کشیده چرا که می ترسید بحران گروگان های آمریکایی سال ۱۹۷۹ در ایران تکرار شود. معاونان ترامپ او را تنها در جریان کلیات طرح ارتش آمریکا در خصوص این بحران قرار می دادند و چیزی از جزئیات نمی گفتند.

