به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم پاشایی با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه احداث پل نوی - ژاراژی که یکی از مطالبات مهم ساکنان منطقه بود، در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساختهای جادهای روستایی، در فروردین ماه ۱۴۰۵ به طور کامل به اتمام رسید.
وی با اشاره به جزئیات فنی و مراحل اجرای این پروژه افزود: این پل با دو دهانه ۸ متری طراحی و اجرا شده است که عملیات ساخت آن در قالب دو فاز مجزا و با انعقاد دو قرارداد در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیگیری شد که مجموع اعتبار هزینه شده برای آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است.
پاشایی درباره حجم عملیات ساختمانی انجام شده در این پروژه گفت: برای استحکامبخشی و احداث این ابنیه فنی، ۷۴۰ مترمکعب بتنریزی انجام شده و جهت ایمنی تردد زائران و مسافران نردههای حفاظتی پل نیز انجام شده است.
رییس اداره ابنیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از پل نوی - ژاراژی شبکه ارتباطی ۱۰ روستای منطقه به یکدیگر متصل شده و ضمن تسهیل رفت و آمد روستاییان عزیز، نقش مهمی در کاهش خطرات جادهای و بهبود دسترسیهای محلی ایفا خواهد کرد.
نظر شما