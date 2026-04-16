به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی عصر پنجشنبه در جریان سفر خود به استان قم و بازدید از چند پروژه مهم عمرانی، بر ضرورت تداوم و تقویت روند اجرای طرحهای توسعهای در کشور تأکید کرد.
وی گفت: در مسیر پیشرفت کشور هیچ عامل بازدارندهای نباید موجب توقف یا کندی اجرای پروژههای زیربنایی شود و لازم است طرحهای کلان با برنامهریزی دقیق و پیوسته دنبال شوند.
وی افزود: پروژههای مهم استان قم از جمله کریدور بزرگراهی شمال ـ جنوب، بیمارستان کودکان و فرودگاه بینالمللی قم از طرحهای راهبردی محسوب میشوند که روند اجرای آنها فعال بوده و با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: هدف از این سفر یکروزه، بررسی میدانی آخرین وضعیت پروژهها، ارزیابی میزان پیشرفت و همچنین اولویتبندی طرحها برای تسریع در روند اجرا بوده است.
وی گفت: با هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و مدیریت استان، تلاش خواهد شد پروژههای در دست اجرا در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به مرحله بهرهبرداری برسند.
پورمحمدی با اشاره به اهمیت پروژه کمربندی قم در قالب کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب افزود: این طرح نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی درونشهری و تسهیل تردد در مسیرهای اصلی کشور ایفا خواهد کرد و از پروژههای اثرگذار ملی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در این پروژه از فناوریها و روشهای نوین عمرانی از جمله استفاده از روکشهای بتنی به جای آسفالت بهره گرفته شده است که این تجربه میتواند در سایر پروژههای بزرگراهی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه این شیوه اجرا به عنوان یک الگوی موفق در حال بررسی برای تعمیم به سایر محورهای ارتباطی است، اظهار کرد: بهکارگیری فناوریهای جدید میتواند موجب افزایش دوام و بهرهوری زیرساختهای حملونقل شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای استاندار قم و مجموعه عوامل اجرایی پروژههای عمرانی گفت: چهار پروژه کلیدی مورد بازدید، از طرحهای مهم و ملی استان محسوب میشوند و سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبارات لازم و حمایت همهجانبه، بر تسریع در تکمیل آنها تمرکز ویژه خواهد داشت.
قم- معاون رئیسجمهور گفت: سازمان برنامه و بودجه از تکمیل و تسریع پروژههای زیرساختی و اولویتدار استان قم حمایت کامل خواهد کرد.
