به گزارش خبرنگار مهر، خاویر کاستلانوس، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در جمع خبرنگاران و در حاشیه رزمایش سازمان امداد و نجات، این رویداد را فرصتی برای ارزیابی میزان آمادگی نیروها و نحوه عملکرد در حوادث دانست و اظهار کرد: در این بازدید با تخصص‌های متنوع هلال‌احمر و کیفیت ارائه خدمات آن آشنا شدم.

وی با اشاره به بازدید از اردوگاه اسکان اضطراری افزود: این اردوگاه نه‌تنها محیطی امن بود، بلکه دارای بخش‌های مختلفی از جمله واحدهای فرهنگی، فضاهای ویژه بازی کودکان و مکان‌هایی برای ایجاد آرامش روحی آنان بود که نشان‌دهنده نگاه جامع این جمعیت به مدیریت بحران است.

کاستلانوس با تأکید بر تجربیات ارزشمند هلال‌احمر ایران در حوادث مختلف خاطرنشان کرد: این جمعیت به‌ویژه در رخدادهای پیچیده، تجربیات قابل توجهی کسب کرده و به خوبی دریافته است که علاوه بر نجات جان انسان‌ها، سرعت عمل و ارتقای تخصص‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین استفاده از اسب‌ها در عملیات امدادی را ابتکاری کم‌نظیر در سطح جهان توصیف کرد و گفت: برای نخستین‌بار مشاهده کردم که یک جمعیت ملی هلال‌احمر از این ظرفیت در کنار سایر توانمندی‌ها بهره می‌برد.

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به آمادگی تیم‌های عملیاتی در خط مقدم و ارائه خدمات حمایتی و روانی به آسیب‌دیدگان، این موضوع را نشانه سطح بالای آمادگی این نهاد دانست.

وی همچنان تصریح کرد: این بازدید برای من الهام‌بخش بود و اطمینان دارم بسیاری از جمعیت‌های ملی در سراسر جهان علاقه‌مند خواهند بود از تجربیات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شوند.

خاویر کاستلانوس در ادامه سخنان خود با تأکید بر ماهیت چالش‌برانگیز فعالیت‌های بشردوستانه در جهان اظهار کرد: فعالیت در این حوزه همواره با دشواری‌ها و مخاطرات جدی همراه است، اما در عین حال، تعهد جمعیت‌های ملی برای ارائه خدمات امدادی، مستقل از شرایط، یک اصل اساسی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هرگونه حمله به امدادگران در هر نقطه از جهان غیرقابل قبول است، تصریح کرد: این موضوع نه‌تنها از منظر قوانین بین‌المللی، بلکه از دیدگاه اصول بنیادین بشردوستانه نیز مردود است و باید به‌عنوان یک خط قرمز مورد توجه قرار گیرد.

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افزود: هلال‌احمر ایران با تمام توان خود در طول جنگ به ارائه خدمات و امدادرسانی ادامه داده و به تعهدات انسانی خود پایبند بوده است.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: هرگونه حمله به امدادگران و غیرنظامیان مصداق نقض جدی اصول بشردوستانه بوده و به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.