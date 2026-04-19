۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۸

اختصاص یک سهمیه المپیک جوانان ۲۰۲۶ به بوکس زنان ایران

در پی تلاش‌های فدراسیون بوکس و با توجه به شرایط ویژه کشور، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) یک سهمیه برای حضور بوکس زنان ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶ سنگال صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان «داکار ۲۰۲۶» از تاریخ ۹ تا ۲۲ آبان ماه سال آینده به میزبانی کشور سنگال برگزار خواهد شد.

پیش از این، تیم‌های ملی بوکس پسران و دختران کشور قرار بود در اسفند ماه سال گذشته در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان در تایلند حضور یابند؛ اما به دلیل شرایط بحرانی و تجاوزات اخیر به خاک ایران، جوانان بوکس کشور فرصت حضور در آن رویداد را از دست دادند.

در پی این اتفاق، فدراسیون بوکس با ارسال درخواست رسمی به فدراسیون جهانی بوکس(World Boxing)خواستار اختصاص دو سهمیه (پسران و دختران) به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی کشور شد.

در نهایت، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با پذیرش این درخواست، یک سهمیه در بخش دختران را به «مارین گل‌زاده»، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم کشور، اختصاص داد.

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      کاش در بخش پسران سهمیه میدادن که اقلا شانس مدال هم داشت بخش دختران بوکس خیلی نوپاست

