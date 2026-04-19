اختصاص یک سهمیه المپیک جوانان ۲۰۲۶ به بوکس زنان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان «داکار ۲۰۲۶» از تاریخ ۹ تا ۲۲ آبان ماه سال آینده به میزبانی کشور سنگال برگزار خواهد شد.
پیش از این، تیمهای ملی بوکس پسران و دختران کشور قرار بود در اسفند ماه سال گذشته در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان در تایلند حضور یابند؛ اما به دلیل شرایط بحرانی و تجاوزات اخیر به خاک ایران، جوانان بوکس کشور فرصت حضور در آن رویداد را از دست دادند.
در پی این اتفاق، فدراسیون بوکس با ارسال درخواست رسمی به فدراسیون جهانی بوکس(World Boxing)خواستار اختصاص دو سهمیه (پسران و دختران) به دلیل شرایط غیرقابل پیشبینی کشور شد.
در نهایت، کمیته بینالمللی المپیک (IOC) با پذیرش این درخواست، یک سهمیه در بخش دختران را به «مارین گلزاده»، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم کشور، اختصاص داد.
