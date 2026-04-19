به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، مسئول کاروان و از خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها گفت: برنامه های متعددی با حضور سفیران نور در استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه کرامت و میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجرا می‌گردد.

وی افزود: اعضای کاروان سفیران نور ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار، برنامه دیدار با تعدادی از خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ رمضان را نیز در دستور کار دارند.

مردانی تصریح کرد: حضور در آیین های ویژه گرامیداشت مقام دختر و همچنین سرکشی از بیماران و زندانیان و شرکت در تجمع شبانه شهرکرد فرخ شهر بروجن

از دیگر برنامه‌های دهه کرامت با حضور خادمان حرم مطهر کریمه اهلبیت علیهم السلام می‌باشد.