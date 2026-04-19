  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

بام ایران معطر به شمیم حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) می‌شود 

شهرکرد-همزمان با آغاز دهه کرامت، کاروان سفیران کریمه اهل بیت(ع) از آستان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیه) وارد استان چهارمحال وبختیاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، مسئول کاروان و از خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها گفت: برنامه های متعددی با حضور سفیران نور در استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه کرامت و میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجرا می‌گردد.

وی افزود: اعضای کاروان سفیران نور ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار، برنامه دیدار با تعدادی از خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ رمضان را نیز در دستور کار دارند.

مردانی تصریح کرد: حضور در آیین های ویژه گرامیداشت مقام دختر و همچنین سرکشی از بیماران و زندانیان و شرکت در تجمع شبانه شهرکرد فرخ شهر بروجن
از دیگر برنامه‌های دهه کرامت با حضور خادمان حرم مطهر کریمه اهلبیت علیهم السلام می‌باشد.

کد مطلب 6804772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها