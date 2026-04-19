محمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیتهای این سازمان در ایام «جنگ تحمیلی سوم» و «جنگ رمضان» پرداخت.
وی با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفهای مرجع برگزاری دورههای غیررسمی مهارتی در کشور است، تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی و امنیتی، بخشی از آموزشهای حضوری برای ایمنی کارآموزان تعطیل شد، اما فرایند برگزاری آزمونها و صدور گواهینامهها هیچگاه متوقف نشد و تمام آزمونهای معوقه برگزار شد.
علوی افزود: پس از تثبیت نسبی شرایط، آموزشهای حضوری از سرگرفته شد و در کنار آن، آموزشهای مجازی با تولید محتوای غنی نیز ادامه یافت.
مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آسیبهای جنگ بر زنجیره تولید و اشتغال، از راهاندازی پویش «امداد ایران ماهر» خبر داد و بیان داشت: در این پویش، از تمام مربیان، کارآموزان، دارندگان گواهینامه مهارتی و حتی افراد ماهر فاقد گواهینامه دعوت شده در سامانه emdad.irantvto.ir ثبتنام کنند، تا بهعنوان نیروی داوطلب مهارتی برای بازسازی مناطق آسیبدیده ساماندهی شوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه جوش در هفشجان بهعنوان پایتخت جوش ایران خاطرنشان کرد: تاکنون سه اکیپ در زمینههای برق ساختمان، جوش و تعمیر لوازم خانگی در استان آماده اعزام به نقاط آسیبدیده شدهاند.
علوی با بیان اینکه زیرساخت اشتغال، مهارت است، از تغییر رویکرد آموزشها از عرضهمحور به تقاضامحور خبر داد و گفت: به جای ارائه آموزشهای از پیش تعیینشده، نیاز واقعی بازار را احصا کرده و دورههای جدید مهارتی را تعریف میکنیم تا پاسخگوی بیکاری ناشی از جنگ و همچنین متقاضیان جدید مهارتآموزی باشیم.
وی همچنین از اجرای طرح «مهتا» با مشارکت وزارت ورزش و جوانان خبر داد و اذعان داشت: در این طرح، جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال سراسر استان تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار میگیرند.
مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در سال گذشته تسهیلات ارزانقیمتی در قالب سامانه «تیک» در اختیار آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای و افراد دارای گواهینامه مهارتی قرار گرفته است.
