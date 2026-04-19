۱۲ استاد دانشگاه با برخی اعضای خانواده در جنگ تحمیلی سوم شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رشید جعفر پور قائم‌مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم صبح امروز در مراسم روز دختر و گرامیداشت یاد شهدای دانشجوی دختر که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، با اشاره به نقض حقوق بین الملل توسط افرادی که خود آن را وضع کرده اند، کفت: این افراد کجا حقوق بین الملل را رعایت‌ کردند، ۷۰ هزار نفر در غزه کشتند اما یک نهاد بین المللی اعتراض نکرد.

وی ادامه داد: رهبر کشور را بدون دلیل با خانواده به شهادت رساندند و هیچ پاسخگویی هم نداشتند. حمله به مراکز علمی جنایت جنگی است. ۳۲ دانشگاه را در جنگ رمضان مورد هدف قرار دادند. در این جنگ ۱۸۰ شهید دادیم که ۱۸ نفر از آنها دانشجوی دختر بودند.

قائم‌مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه ۱۱ تا ۱۲ استاد با برخی اعضای خانواده شهید شدند که بین این ها یک استاد خانم هم بود، گفت: این کشورها با جنایات جنگی که انجام دادند، روی تاریخ را سفید کردند.

وی به مذاکرات اسلام‌آباد اشاره کرد و افزود: آمریکا جنایتکار هسته ای است و کشور پاکستان نیز خود کشوری هسته ای است اما می خواهند ما را که هسته ای نیستیم ممنوع کنند. این داستان حقوق بین الملل در این چندسال زیر سوال رفته است.

وی افزود: با همین حقوقی بین المللی که وضع کرده بودند برعلیه خانم مهدیه اسفندیاری حکم دادند.

جعفر پور به نقش زنان و دختران در تحولات تاریخ‌معاصر اشاره کرد و گفت: در تاریخ معاصر زنان و دختران نقش جدی داشتند. حضور زنان در این‌جنگ در چند عرصه زیاد است به عنوان مثال در عرصه رسانه، خانم امامی شاهکار کرد و خانم اسفندیاری نیز به همین صورت بود، زنان در حوزه خانواده و خیابان به بهترین نحو عمل کردند. مهمتر اینکه سوگ را به حماسه تبدیل کردند.

وی در پایان اعلام کرد: ۱۸ دانشجوی شهید دختر و یک استاد دانشجوی خانم در این جنگ ۴۰ روز اخیر تقدیم انقلاب شد.