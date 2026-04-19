رشد ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی سیستان و بلوچستان در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عرب‌اول از رشد ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی استان در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با تفویض اختیار از مرکز به استان، نظارت بر پروژه‌ها تقویت و کیفیت اجرای طرح‌ها افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: اعتبارات توزیع شده میان استان‌ها ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم مناسبی از این رقم نصیب سیستان و بلوچستان شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته اعتبارات سیستان و بلوچستان با احتساب ردیف‌های پایان سال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۳۵ درصدی امسال نسبت به میانگین کشوری ۳۲ درصد، سه درصد بیشتر محقق شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان افزود: پیش از این بسیاری از طرح‌های مهم در قالب بودجه‌های پیوسته از مرکز ابلاغ می‌شد، اما اکنون تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرا به طور کامل در اختیار استان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در شیوه پیشین، تیم‌های نظارتی سازمان مرکزی به دلیل حجم بالای پروژه‌ها در ۳۱ استان، توان بازدید ماهانه از طرح‌های سیستان و بلوچستان را نداشتند، اما اکنون با تمرکززدایی، نظارت مستمر و میدانی امکان‌پذیر شده است.

عرب اول یادآور شد: این تفویض اختیار به استان، یکی از مهم‌ترین رویکردهای بودجه ۱۴۰۵ است که منجر به شتاب در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت اجرا خواهد شد.

وی به موضوع درآمدهای عمومی سیستان و بلوچستان نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، نظام نوین درآمد هزینه اجرایی شده و تحقق درآمدها برای استان حیاتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان افزود: میزان مازاد درآمد نسبت به سقف تعیین شده، سهم استان را در تخصیص‌های عمرانی و هزینه‌ای افزایش می‌دهد و به همین دلیل برنامه‌ریزی دقیق برای وصول درآمدها در سال ۱۴۰۵ ضروری است.

درآمدهای عمومی سیستان و بلوچستان از ۶۲۸ میلیارد تومان به ۸۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است

وی با بیان اینکه درآمدهای عمومی سیستان و بلوچستان از ۶۲۸ میلیارد تومان به ۸۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: ۱۴ دستگاه اجرایی دخیل در کسب این درآمدها باید از ابتدای سال اقدام جدی برای تحقق و حتی مازاد بر آن داشته باشند تا اعتبارات عمرانی استان تقویت شود.

