  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تولید بیش از ۱۹۳ تن گیاهان دارویی در شهرستان تفتان

تفتان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان از تولید ۱۹۳.۵ تن گیاهان دارویی در این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله کردی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از تولید ۱۹۳.۵ تن گیاهان دارویی در این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ۲۵۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است که شامل زعفران، زیره سبز، چای ترش، آویشن، درمنه، پونه، گل گاوزبان و ... می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان با اشاره به مشکلات کم‌آبی و اثرات تغییرات اقلیمی گفت: توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر و دارویی به عنوان راهکاری علمی و اقتصادی در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، حرکت به سمت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا ضرورتی مهم در مسیر توسعه بخش کشاورزی تفتان است.

کردی همچنین تأکید کرد: کشت گیاهان دارویی علاوه بر نقش مؤثر در صرفه‌جویی آب، حفاظت از سفره‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری، از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر بوده و به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کرده است.

وی اظهار داشت که هم‌اکنون برای بیش از ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم در حوزه کشت گیاهان دارویی اشتغال ایجاد شده و توسعه این بخش نیازمند تداوم حمایت‌های آموزشی، فنی و ارائه تسهیلات مناسب به کشاورزان است تا امکان تولید باکیفیت و حضور در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

کد مطلب 6804803

