صدور و تمدید ۹۶۸ فقره پروانه اشتغال به کار در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری گفت: : ۹۶۸ فقره پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، معمار تجربی، دفاتر طراحی، مجریان حقیقی و حقوقی و شرکت های خدمات آزمایشگاهی در سال گذشته با هدف اعتبار بخشی به جامعه مهندسی و رونق تولید مسکن در محدوده شهرهای زیر پوشش این اداره کل صادر و تمدید شد.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ابراز داشت: هم‌اینک ۳ هزار و ۵۷۷ نفر عضو پروانه دار در هفت رشته مهندسی شامل معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مشغول فعالیت هستند و پروانه اشتغال بکار مهندسی شاخص بسیار خوبی برای ادامه کار مهندسان با تجربه و ورود به حرفه برای مهندسان جوان استان است.

وی تصریح کرد: پروانه اشتغال اشخاص حقیقی در هفت رشته مهندسی شامل معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک در صلاحیت‌های نظارت، طراحی یا محاسبه و اجرا صادر می‌شود.

انصاری مقدم خاطرنشان کرد: پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمایشات بتن، ژئوتکنیک و جوش برای متقاضیان صادر می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین متقاضیان انبوه سازی نیز پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به انجمن صنفی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان استان می‌توانند پروانه اشتغال دریافت کنند.