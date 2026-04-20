اجرای ۲ هزار پروژه عمرانی و اقتصادی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله اکبری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای سیستان و بلوچستان گفت: هماکنون بیش از دو هزار پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۵۹ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف استان در حال اجراست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: علاوه بر این، ۳۴ طرح دیگر نیز با اعتبار بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات ملی در دست پیشرفت است که تکمیل آنها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای استان ایفا خواهد کرد.
وی با تشریح برنامههای سال آینده، گفت: اجرای طرح هادی در بیش از ۴۰۰ روستا، افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۴۰۰ مگاوات و گازرسانی به یک هزار و ۱۰۰ روستا از مهمترین برنامههای تدوینشده برای استان است که مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
اکبری در پایان تأکید کرد که علیرغم شرایط جنگی و تحریمها، روند توسعه و عمران در کشور متوقف نشده و پروژههای زیرساختی با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت تابآوری در حال بهرهبرداری است.
