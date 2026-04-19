به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این قرار بود مسابقات انتخابی جام تختی در دهه پایانی فروردین ماه برگزار شود، اما این رقابت‌ها به دلیل جنگ تحمیلی برگزار نشد. انتخابی جام تختی فرصتی برای کشتی‌گیرانی بود که در مسابقات قهرمانی کشور سهمیه حضور در جام تختی را به دست نیاوردند و می‌توانستند از این طریق جواز حضور در جام تختی را به دست بیاورند.

سال گذشته، انتخابی جام تختی در اسفندماه برگزار شد و مسابقات جام تختی در اردیبهشت‌ماه بود، اما امسال طبق برنامه فدراسیون کشتی قرار بر این بود که انتخابی جام تختی در فروردین‌ماه برگزار شود و مسابقات هم در خردادماه باشد. امسال رقابت‌های جام تختی یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی خواهد بود و به نظر می‌رسد مرحله نهایی انتخابی بسیاری از اوزان آزاد و فرنگی در این رقابت‌ها انجام شود. اما با توجه به شرایط جنگی، مشخص نیست این مسابقات برگزار شود.

پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران تمامی مسابقات ورزشی به حالت تعلیق درآمد، طبقه گفته حمید یاری رئیس سازمان لیگ کشتی امکان برگزاری مسابقات انتخابی جام تختی وجود ندارد.

در حال حاضر با توجه به اینکه در دوران آتش بس هستیم و اگر جنگ ادامه پیدا کند به احتمال زیاد مسابقات جام تختی که در چند وزن، انتخابی تیم ملی هم محسوب می‌شود برگزار نخواهد شد و به جای آن احتمالا تورنمنت دیگری تکلیف چند وزن باقی مانده را مشخص می‌کند.

اما اگر جنگ ادامه پیدا نکند و صلح برقرار شود فدراسیون و اعضای کادر فنی در مورد برگزاری مسابقات جام تختی و چگونگی انتخاب نفرات باقی مانده در برخی اوزان تصمیم گیری خواهند کرد.