حضور مژده لواسانی بر مزار کودکان میناب؛ روز دختر در سایه یک داغ

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده لواسانی به بهانه روز دختر به میناب رفت و با حضور در مزار شهدای مدرسه شجره طیبه از روز دختر و دختران این سرزمین نوشت.

در یادداشت مژده لواسانی آمده است:

«امروز روز دختره

من سال‌ها در روز دختر

برنامه اجرا کردم

سال‌ها کنار دختران ایران،

روز دختر و جشن گرفتیم

امروز اما در روز دختر، بیشتر از هر زمان دیگه

به تک تک این مادرهایی که در میناب دیدم و

پای دردهاشون نشستم فکر می‌کنم.

غم همه‌ عالم یک طرف، غم میناب، پیرم کرد ...

امروز روز دختره

به یاد همه‌ دختران میناب

به یاد اشک مادران

به یاد بغض پدران

و به یاد شهری که روزهاست ترکش کردم اما

ترکم نکرده است ...»