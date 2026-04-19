به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست شورای عالی آموزش‌وپرورش که با حضور دبیرکل شورا و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، این دوره را یکی از پیچیده‌ترین مقاطع کاری کشور عنوان کرد و گفت: با وجود بحران‌های گسترده، آموزش‌وپرورش توانست مأموریت خود را بدون وقفه ادامه دهد.

وی با اشاره به آغاز ناگهانی شرایط بحرانی، اظهار کرد: در همان ساعات ابتدایی، دستور تخلیه فوری مدارس در سراسر کشور صادر شد و پیام‌های اضطراری به ادارات و مناطق آموزشی ابلاغ شد.

به گفته وی، سرعت عمل در این تصمیم‌گیری نقش مهمی در مدیریت شرایط اولیه داشت.

استمرار کامل آموزش در سراسر کشور

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه تأکید کرد: آموزش در هیچ مرحله‌ای متوقف نشد و با تغییر شیوه‌ها ادامه یافت.

وی تصریح کرد: بر این اساس آموزش مجازی در بستر شبکه شاد توسعه یافت و مدرسه تلویزیونی ایران نیز فعال شد و آموزش آفلاین و رفع اشکال حضوری در برخی مناطق نیز اجرا شد.

وزیر آموزش و پرورش این اقدامات را از جلوه‌های مهم تاب‌آوری نظام تعلیم و تربیت دانست.

گستردگی بحران در سطح ملی

کاظمی با اشاره به ابعاد گسترده شرایط بحرانی، گفت: برخلاف جنگ‌های گذشته که محدود به چند استان بود، این‌بار تقریباً تمامی استان‌های کشور درگیر شرایط امنیتی و آموزشی بودند و همین موضوع مدیریت آموزش را پیچیده‌تر کرده بود.

اقدامات مالی و حمایت از فرهنگیان

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، اقدامات مهمی در حوزه معیشت فرهنگیان انجام شد که از جمله آنها صدور احکام رتبه‌بندی برای حدود ۲۰۰ هزار معلم، پرداخت به‌موقع حقوق فرهنگیان، تسویه معوقات و پاداش‌های معوق، پرداخت مطالبات جامانده برخی افراد، پرداخت کمک رفاهی ۲.۵ میلیون تومانی به فرهنگیان بوده است.

وزیر آموزش‌وپرورش شورای عالی را یکی از ارکان مهم تصمیم‌سازی دانست و گفت: این شورا در موضوعاتی مانند امتحانات نهایی، فارغ‌التحصیلی و کنکور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

وی همچنین بر ضرورت افزایش سرعت تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات مستمر و فوری در این شورا تأکید کرد.

ضرورت حل فوری مسائل آموزشی

کاظمی تصریح کرد: در شرایط فعلی، موضوعاتی مانند تغییر محتوای درسی، نحوه برگزاری آزمون‌ها و مدیریت امتحانات باید با سرعت در شورای عالی بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی به برخی مسائل مهم از جمله موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور،نحوه برگزاری آزمون‌های نهایی، ادغام کنکور دانشگاه فرهنگیان با کنکور سراسری نیز اشاره کرد و با قدردانی از فرهنگیان گفت: معلمان در ایجاد آرامش اجتماعی و استمرار آموزش در شرایط بحرانی نقش اساسی ایفا کردند و همراهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای جامعه است.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین مأموریت این وزارتخانه در شرایط کنونی، تداوم آموزش با کیفیت، تصمیم‌گیری سریع و حفظ آرامش جامعه است و شورای عالی آموزش‌وپرورش باید در این مسیر نقش محوری و فعال‌تری ایفا کند.