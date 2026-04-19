۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

دنا خاک ایران بود؛ تا آخر در خاکمان ایستادیم

کرمانشاه - ناوبان‌سوم حامد مومنه، کادر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ناو دنا از لحظه حمله رژیم تروریستی آمریکا به ناو دنا می‌گوید.

حامد مومنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات مأموریت ناوشکن دنا اظهار کرد: در قالب رزمایش صلح و دوستی به بندری در کشور هند اعزام شده بودیم و خوشبختانه در تمام مراحل، ناوشکن دنا عملکرد موفقی داشت و به‌عنوان یگان شاخص شناخته شد.

وی با بیان اینکه حادثه در مسیر بازگشت رخ داد، افزود: در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند و حوالی سحر، در حالی که خدمه برای صرف سحری آماده می‌شدند، ناگهان هدف حمله قرار گرفتیم؛ حمله‌ای که بدون هیچ‌گونه اخطار و برخلاف قوانین بین‌المللی انجام شد.

این نیروی دریایی ارتش ادامه داد: نخستین اژدر که اصابت کرد، همه خدمه در ناو حضور داشتند و با وجود شرایط سخت، حتی یک نفر نیز محل را ترک نکرد و همه تا آخرین لحظه در کنار یکدیگر ایستادگی کردند.

مومنه تصریح کرد: هدف دشمن کاملاً مشخص بود و قصد داشت با وارد کردن ضربه مستقیم، تلفات انسانی بگیرد، اما خدمه ناو با روحیه‌ای مثال‌زدنی، تا آخرین لحظه در کنار ناو باقی ماندند و حاضر به ترک آن نشدند.

وی با اشاره به لحظات پس از حادثه گفت: پس از غرق شدن ناو، خدمه برای ساعت‌ها در آب‌های آزاد شنا کردند تا اینکه در نهایت نیروهای دریایی سریلانکا به کمک آمدند و مجروحان برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

این ناوبان‌سوم نیروی دریایی ارتش با اشاره به روحیه بالای همرزمان خود افزود: با وجود جراحات شدید، برخی از نیروها حتی در شرایط سخت نیز بر حفظ روحیه تأکید داشتند و اجازه نمی‌دادند نشانی از ضعف دیده شود.

مومنه خاطرنشان کرد: در طول این مدت، پیگیری‌های مستمر از سوی مسئولان کشور انجام شد و در نهایت با اعزام هواپیمای ایرانی، بازگشت نیروها به کشور با اقتدار صورت گرفت.

وی در پایان گفت: آنچه در این حادثه رخ داد، جلوه‌ای از ایستادگی و روحیه‌ای بود که تا آخرین لحظه حفظ شد و خدمه ناوشکن دنا با تمام توان پای مأموریت و خاک کشور خود ایستادند.

