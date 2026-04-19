دنا خاک ایران بود؛ تا آخر در خاکمان ایستادیم

حامد مومنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات مأموریت ناوشکن دنا اظهار کرد: در قالب رزمایش صلح و دوستی به بندری در کشور هند اعزام شده بودیم و خوشبختانه در تمام مراحل، ناوشکن دنا عملکرد موفقی داشت و به‌عنوان یگان شاخص شناخته شد.

وی با بیان اینکه حادثه در مسیر بازگشت رخ داد، افزود: در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند و حوالی سحر، در حالی که خدمه برای صرف سحری آماده می‌شدند، ناگهان هدف حمله قرار گرفتیم؛ حمله‌ای که بدون هیچ‌گونه اخطار و برخلاف قوانین بین‌المللی انجام شد.

این نیروی دریایی ارتش ادامه داد: نخستین اژدر که اصابت کرد، همه خدمه در ناو حضور داشتند و با وجود شرایط سخت، حتی یک نفر نیز محل را ترک نکرد و همه تا آخرین لحظه در کنار یکدیگر ایستادگی کردند.

مومنه تصریح کرد: هدف دشمن کاملاً مشخص بود و قصد داشت با وارد کردن ضربه مستقیم، تلفات انسانی بگیرد، اما خدمه ناو با روحیه‌ای مثال‌زدنی، تا آخرین لحظه در کنار ناو باقی ماندند و حاضر به ترک آن نشدند.

وی با اشاره به لحظات پس از حادثه گفت: پس از غرق شدن ناو، خدمه برای ساعت‌ها در آب‌های آزاد شنا کردند تا اینکه در نهایت نیروهای دریایی سریلانکا به کمک آمدند و مجروحان برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

این ناوبان‌سوم نیروی دریایی ارتش با اشاره به روحیه بالای همرزمان خود افزود: با وجود جراحات شدید، برخی از نیروها حتی در شرایط سخت نیز بر حفظ روحیه تأکید داشتند و اجازه نمی‌دادند نشانی از ضعف دیده شود.

مومنه خاطرنشان کرد: در طول این مدت، پیگیری‌های مستمر از سوی مسئولان کشور انجام شد و در نهایت با اعزام هواپیمای ایرانی، بازگشت نیروها به کشور با اقتدار صورت گرفت.

وی در پایان گفت: آنچه در این حادثه رخ داد، جلوه‌ای از ایستادگی و روحیه‌ای بود که تا آخرین لحظه حفظ شد و خدمه ناوشکن دنا با تمام توان پای مأموریت و خاک کشور خود ایستادند.